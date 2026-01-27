Cálculos renales: científicos descubren por qué los tienes una y otra vez

Archivo - Riñones. - ISTOCK. - Archivo

Si alguna vez has sufrido un cálculo renal, sabes que el dolor es insoportable. Pero lo más frustrante para muchos pacientes es que vuelven a aparecer. Una y otra vez. Los médicos siempre han explicado que se forman por procesos químicos: demasiado calcio, poca agua, factores hereditarios. Pero ¿y si hubiera algo más que nadie había visto hasta ahora?

LO QUE NADIE HABÍA VISTO DENTRO DE TUS CÁLCULOS RENALES

Existen bacterias dentro del tipo más común de cálculo renal, tal y como se ha revelado en un hallazgo inesperado, realizado por un equipo dirigido por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) de Estados Unidos. Según su investigación, este componente previamente no reconocido, está involucrado en la formación de cálculos renales.

Los hallazgos, que se publican en la revista revisada por pares 'PNAS', apuntan a un posible objetivo terapéutico que podría usarse para la prevención y el tratamiento de los millones de personas que se ven afectadas por esta afección frecuentemente dolorosa.

"Este avance desafía la creencia generalizada de que estos cálculos se desarrollan únicamente mediante procesos químicos y físicos, y demuestra, en cambio, que las bacterias pueden residir en su interior y contribuir activamente a su formación", insiste la doctora Kymora Scotland, profesora adjunta de urología en la Facultad de Medicina David Geffen de la UCLA y coautora principal del estudio.

"Al descubrir este novedoso mecanismo, el estudio abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas dirigidas al entorno microbiano de los cálculos renales".

Los cálculos renales se componen de grupos de pequeños cristales. Su prevalencia ha aumentado a nivel mundial en los últimos años, de modo que hoy en día aproximadamente 1 de cada 11 personas los desarrollará a lo largo de su vida. Los factores de riesgo incluyen antecedentes familiares, síndrome metabólico y baja ingesta de líquidos. Los cálculos comienzan a formarse cuando los cristales crecen en la orina y alcanzan un tamaño tal que no pueden eliminarse con el flujo urinario normal.

Existen varios subtipos de cálculos renales y, si bien se sabe que un tipo poco común contiene bacterias, el cálculo más común, con diferencia, es el de oxalato de calcio (CaOx), que representa casi el 80% de los casos de cálculos renales y cuya presencia no se conocía previamente. Al examinar datos de microscopía electrónica y de fluorescencia, los investigadores detectaron inesperadamente bacterias vivas, así como capas o biopelículas de bacterias integradas en los cristales.

"Encontramos un nuevo mecanismo de formación de cálculos que podría ayudar a explicar su alta frecuencia", apunta Scotland. "Estos resultados también podrían ayudar a explicar la relación entre las infecciones urinarias recurrentes y la formación recurrente de cálculos renales, y brindar información sobre posibles tratamientos futuros para estas afecciones".

ESTO ABRE LA PUERTA A TRATAMIENTOS COMPLETAMENTE NUEVOS

Los hallazgos sugieren que las bacterias también podrían estar involucradas en otros tipos de cálculos renales. El estudio se ha centrado en los cálculos renales de calcio. La formación de otros cálculos menos comunes aún es incierta. Se necesitan más estudios para comprender completamente cómo interactúan las bacterias y los cálculos renales de calcio, concluyen los investigadores.

El equipo multiinstitucional está realizando estudios para determinar cómo interactúan las bacterias y los cálculos renales de calcio. Su objetivo es comprender con exactitud qué hace que algunos pacientes sean particularmente susceptibles a la formación recurrente de cálculos y qué hace que estas especies de bacterias en particular les permitan nuclearlos, explica Scotland.

Esta investigación fue financiada con subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Nacional de Ciencias.