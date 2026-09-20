Por qué algunas personas tienen más efectos secundarios que otras tras vacunarse

Archivo - Vacuna. - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Centro de Vacunología de la Universidad de Ginebra (UNIGE) y del Hospital Universitario de Ginebra (HUG), ambas en Suiza, ha descubierto que, incluso antes de la vacunación, el sistema inmunitario innato de algunas personas es más reactivo que el de otras, con una respuesta aumentada a los interferones, moléculas clave implicadas en la defensa antiviral producida naturalmente por el organismo.

Cuanto más fuerte sea esta respuesta, mayor será la probabilidad de que las personas experimenten estos síntomas transitorios, según su estudio, publicado en la revista 'Science Translational Medicine' y financiado por la Fundación Privada HUG, la Fundación Giorgio Cavaglieri y Moderna.

Las reacciones que experimentan algunas personas después de la vacunación son, en la mayoría de los casos, leves y temporales. Se deben a la activación del sistema inmunitario por la vacuna, lo que permite al organismo aprender a reconocer los antígenos —moléculas características del virus presentes en la vacuna— y, por lo tanto, prepararse mejor para combatir cualquier infección futura.

Esta activación puede causar inflamación local en el lugar de la inyección (enrojecimiento e hinchazón) o síntomas más periféricos como fatiga o fiebre. Sin embargo, la respuesta varía considerablemente de persona a persona, desde ninguna reacción hasta síntomas pronunciados similares a los de la gripe.

"Si bien sabemos que las personas mayores tienden a experimentar menos reacciones a la vacunación debido a la disminución de la función inmunitaria relacionada con la edad, y que la dosis de la vacuna puede influir en la gravedad de los efectos secundarios, los mecanismos biológicos que subyacen a estas diferencias individuales en los síntomas siguen sin comprenderse del todo", explica Arnaud Didierlaurent, profesor asociado del Centro de Vacunología (UNIGE/HUG) y del Departamento de Patología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la UNIGE.

Para estudiar estas diferencias, el investigador y su equipo monitorizaron los sistemas inmunitarios de 51 personas sanas reclutadas en HUG que recibieron dos dosis de una vacuna de ARNm contra la COVID-19. Dado que los efectos secundarios suelen aparecer uno o dos días después de la vacunación, especialmente tras la segunda dosis, se realizó un seguimiento de los participantes durante siete días después de cada inyección.

"Este estudio nos permitió identificar un papel importante del sistema de defensa antiviral relacionado con el interferón para explicar las diferencias en los efectos secundarios entre individuos. Este sistema de defensa inmunitaria innata nos ayuda, en particular, a combatir las infecciones virales. Cuanto más activa sea la respuesta natural al interferón de una persona, incluso antes de la vacunación, más pronunciadas serán probablemente sus reacciones a la vacunación", explica Natacha Madelon, asistente sénior de investigación y docencia en el Centro de Vacunología y primera autora del estudio.

El interferón es producido por las células cuando se infectan con un virus, alertando a las células vecinas y preparándolas para defenderse. Pero no todos parten del mismo punto de partida. "Por razones que aún no comprendemos del todo, pero que podrían estar relacionadas con factores genéticos, un microbioma particular o un episodio inflamatorio previo, algunas personas presentan una respuesta inmunitaria más intensa relacionada con el interferón antes de recibir la vacuna, lo que parece influir en la intensidad de su reacción a la vacunación", indica Arnaud Didierlaurent.

El equipo de investigación identificó un segundo mecanismo potencial en un modelo animal. Tras la primera vacunación, el organismo desarrolla anticuerpos y linfocitos T capaces de reconocer el antígeno de la vacuna. Al administrarse una dosis posterior, esta inmunidad adquirida puede amplificar rápidamente la activación de ciertas células inmunitarias innatas, en particular los monocitos, un tipo de glóbulo blanco. Estas células reaccionan entonces con mayor intensidad, atrayendo más células inflamatorias al lugar de la inyección.

Estos hallazgos abren nuevas vías para la investigación de vacunas. En concreto, sugieren que, con el tiempo, podría ser posible distinguir mejor entre los mecanismos necesarios para generar una respuesta inmunitaria robusta y aquellos que contribuyen principalmente a los síntomas experimentados tras la vacunación. El equipo del profesor Didierlaurent está ahora investigando si estos mismos mecanismos se producen con otros tipos de vacunas.

"A largo plazo, esta investigación podría contribuir al desarrollo de vacunas mejor toleradas y con la misma eficacia. En cualquier caso, una reacción leve, o incluso la ausencia de síntomas tras la vacunación, no significa en absoluto que la vacuna sea ineficaz. Por lo tanto, la gravedad de los efectos secundarios no es, por sí sola, un indicador de la eficacia de una vacuna”, concluye Arnaud Didierlaurent.