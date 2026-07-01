Efectos secundarios de las vacunas de ARNm: qué sabemos y por qué un gran estudio respalda su seguridad

Archivo - Jeringa médica primer plano con una vacuna. - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una exhaustiva revisión mundial dirigida por investigadores de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) ha concluido que las vacunas de ARNm, que actualmente se administran miles de millones de veces en todo el mundo, son seguras y altamente eficaces para prevenir enfermedades infecciosas como la COVID-19, y tienen aplicaciones potenciales para una variedad de otras enfermedades, incluidas la gripe, el VRS, el cáncer y los trastornos autoinmunes.

Publicada en 'The Lancet', esta revisión se basa en datos de laboratorio, ensayos clínicos y evidencia de efectividad en la práctica clínica para ofrecer una de las evaluaciones más completas de las vacunas de ARNm hasta la fecha. Abarca todo el ciclo de vida de la vacuna, desde su diseño y fabricación hasta su desempeño y seguimiento en condiciones reales.

Al reunir estas pruebas en un único recurso, los investigadores pretenden brindar a los profesionales sanitarios, a los responsables políticos y al público información clara y basada en la evidencia a medida que se desarrollan nuevas vacunas y terapias de ARNm.

"Tras miles de millones de dosis, contamos con una cantidad extraordinaria de evidencia científica", asegura la doctora Anna Blakney, autora principal y profesora adjunta de los Laboratorios Michael Smith y la Escuela de Ingeniería Biomédica de la UBC.

"Esta revisión confirma que las vacunas de ARNm son una plataforma segura y altamente eficaz, respaldada por pruebas rigurosas y un seguimiento en condiciones reales. Proporciona una base científica sólida a medida que esta tecnología continúa expandiéndose a nuevas áreas de la medicina", señala.

QUÉ SE SABE SOBRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS VACUNAS DE ARNM

Los investigadores destacan que, como todas las vacunas, las vacunas de ARNm pueden tener efectos secundarios. Descubrieron que los eventos adversos graves, como la miocarditis, que se presenta con mayor frecuencia en hombres jóvenes, son poco comunes y la protección que ofrecen las vacunas contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte compensa sistemáticamente estos riesgos.

Los resultados confirman que las vacunas de ARNm brindan una sólida protección contra enfermedades infecciosas, incluida la COVID-19 grave, en una amplia gama de grupos, como niños, mujeres embarazadas y personas inmunodeprimidas. Se observó que las dosis de refuerzo prolongaban y fortalecían esa protección con el tiempo, y las actualizaciones periódicas de la formulación de la vacuna mantuvieron su eficacia a medida que surgían nuevas variantes.

"Con cualquier vacuna o medicamento nuevo, es fundamental comunicar de forma clara y transparente los datos de seguridad y las pruebas rigurosas que respaldan su uso", agrega el doctor Manish Sadarangani, coautor del estudio, profesor de pediatría en la UBC y director del Centro de Evaluación de Vacunas del Instituto de Investigación del Hospital Infantil de la Columbia Británica. "Esto es esencial para generar confianza pública, contrarrestar la desinformación y fomentar decisiones informadas sobre la vacunación".

CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS DE ARNM Y POR QUÉ NO MODIFICAN EL ADN

La revisión aborda las ideas erróneas persistentes sobre el funcionamiento de las vacunas de ARNm, aclarando que no alteran el ADN de la persona. En cambio, el ARNm (encapsulado en un sistema de administración de nanopartículas lipídicas desarrollado por investigadores de la UBC) proporciona instrucciones temporales que permiten a las células humanas producir un fragmento inofensivo de un virus, entrenando así al sistema inmunitario para que responda. Tanto el ARNm como las nanopartículas lipídicas se degradan y eliminan rápidamente del organismo tras su uso.

Más allá de la COVID-19, los hallazgos apuntan a un futuro de rápida expansión para la tecnología de ARNm. Los investigadores ya están desarrollando vacunas para enfermedades como la gripe y el VRS, así como vacunas personalizadas contra el cáncer y otras terapias basadas en ARN.

"En realidad, se trata de lo que viene después", detalla Blakney. "Estamos viendo que la misma plataforma se aplica al tratamiento del cáncer y otras enfermedades. Comprender cómo funcionan estas vacunas ayuda a generar confianza en la próxima generación de medicamentos".

Los autores destacan la importancia de la confianza, el acceso y la equidad. Si bien las vacunas de ARNm han demostrado ser altamente efectivas, su adopción a nivel mundial ha sido desigual, influenciada en parte por la desinformación y la histórica desconfianza pública en los sistemas de salud.

En lugar de desestimar la reticencia a la vacunación, los investigadores argumentan que debería abordarse con una mejor comunicación e información accesible y basada en evidencia. "Las personas deberían sentirse con la libertad de hacer preguntas sobre su salud y lo que consumen", insiste Blakney. "Nuestro objetivo es brindar evidencia clara y creíble para fundamentar estas conversaciones y decisiones".

Ampliar el acceso también será fundamental para aprovechar todo el potencial de la tecnología de ARNm. El informe recomienda aumentar la inversión en capacidad de fabricación, especialmente en países de ingresos bajos y medios, así como seguir innovando para mejorar el almacenamiento, la distribución y reducir los costos.