Reemplazar, no solo reducir: cómo cuidar tu corazón con menos grasas saturadas

Durante años hemos escuchado consejos sobre reducir las grasas saturadas para cuidar el corazón, pero los efectos reales varían según cada persona. Nuevas investigaciones muestran que no todas las reducciones de grasa funcionan igual y que los beneficios dependen del riesgo cardiovascular de cada individuo.

Los pequeños cambios en la alimentación, como reemplazar ciertas grasas por otras más saludables, podrían marcar la diferencia entre prevenir problemas cardíacos graves y mantener un corazón fuerte. Entender cómo estas elecciones afectan la salud puede ser clave para vivir más y mejor.

QUIÉN SE BENEFICIA REALMENTE DE REDUCIR LAS GRASAS SATURADAS

Una revisión sistemática de 17 ensayos aleatorizados ha revelado que, en personas con alto riesgo cardiovascular, la reducción del consumo de grasas saturadas se asoció con una menor mortalidad por todas las causas y una posible reducción de muertes cardiovasculares, infartos y accidentes cerebrovasculares, según expertos de la Universidad de Toronto, la Universidad McMaster (ambas en Canadá) y la Universidad Texas A&M (Estados Unidos).

Cabe destacar que el mayor beneficio en la prevención de infartos no mortales se produjo al sustituir las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas (AGPI) en lugar de simplemente reducirlas. En personas con riesgo cardiovascular bajo o intermedio, la reducción o sustitución del consumo de grasas saturadas ofreció poco o ningún beneficio a lo largo de 5 años.

POR QUÉ SUSTITUIR ES MÁS EFECTIVO QUE SOLO REDUCIR

Los investigadores, que publican el estudio en 'Annals of Internal Medicine', revisaron ensayos con 66.337 participantes que compararon el efecto de la reducción de la ingesta de grasas saturadas o su reemplazo con nutrientes alternativos como los PUFA sobre la mortalidad y los resultados cardiovasculares durante al menos dos años.

Los datos mostraron que, en general, la reducción de la ingesta de grasas saturadas resultó en reducciones importantes en el colesterol total y el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL).

Para las personas de alto riesgo, la evidencia de certeza baja a moderada mostró que la reducción de la ingesta de grasas saturadas puede tener beneficios importantes para la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, el infarto de miocardio (IM) no mortal y el accidente cerebrovascular. En particular, el reemplazo de grasas saturadas con PUFA mostró importantes reducciones absolutas en el riesgo de IM no mortal. Para las personas de bajo riesgo, los beneficios absolutos no fueron importantes.

Estos hallazgos sugieren que la reducción de grasas saturadas puede ser más relevante para las poblaciones de alto riesgo, y que el reemplazo de PUFA podría potenciar los beneficios.