Ni rabos de pasas ni nueces para la memoria: La ciencia pone el foco en un alimento que está en la despensa de todos

Archivo - Mujer abriendo la nevera: zumo de naranja, leche, agua, manzana, queso - ESHMA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Durante años hemos escuchado consejos de todo tipo sobre qué comer para cuidar el cerebro, desde frutas exóticas hasta suplementos milagrosos. Pero a veces, la clave no está en lo que todos creen ni en los alimentos 'obvios', sino en opciones al alcance de la mano que podrían marcar la diferencia en tu memoria a largo plazo.

Los hábitos diarios y la alimentación tienen un papel más importante de lo que imaginamos en la salud cerebral. Estudios recientes sugieren que ciertos patrones de consumo podrían estar asociados con un menor riesgo de demencia, mostrando que pequeños cambios en lo que comes pueden tener efectos duraderos sobre tu mente.

INVESTIGADORES HAN ANALIZADO LA DIETA ASOCIADA A LA MEMORIA

Investigadores de la Universidad de Lund, Suecia, han nalizado diferentes alimentos que podrían estar asociados a un menor riesgo de demencia. El debate sobre las dietas bajas en grasas ha moldeado durante mucho tiempo nuestros consejos de salud e influido en nuestra percepción de la alimentación y la salud.

Durante décadas, el miedo a las grasas saturadas y su relación con las enfermedades cardiovasculares ha dominado la dieta. La dieta MIND es una dieta desarrollada con el objetivo de reducir el riesgo de demencia. Esta dieta incluye alimentos protectores como verduras, frutos secos, frutas, bayas, cereales integrales y pescado, mientras que el queso es uno de los alimentos que se deben limitar.

UNA BUENA NOTICIA PARA LOS AMANTES DE QUESO

El estudio ha mostrado que comer más queso y cremas lácteas con alto contenido de grasa podría estar relacionado con un menor riesgo de desarrollar demencia. No obstante, los investigadores, que han publicado su estudio en 'Neurology', recuerdan que estudio no prueba que comer queso y crema con alto contenido de grasa reduzca el riesgo de demencia; solo muestra una asociación.

Los quesos ricos en grasa contienen más del 20% de grasa e incluyen variedades como el cheddar, el brie y el gouda. Las cremas ricas en grasa suelen contener entre un 30% y un 40% de grasa, como la nata para montar, la nata doble y la nata cuajada. En las tiendas, suelen etiquetarse como versiones "enteras" o "normales".

LO QUE LOS INVESTIGADORES OBSERVARON TRAS AÑOS DE SEGUIMIENTO

"Durante décadas, el debate sobre las dietas altas en grasas frente a las bajas en grasas ha moldeado los consejos de salud, llegando incluso a categorizar el queso como un alimento poco saludable que se debe limitar", recuerda la doctora Emily Sonestedt, de la Universidad de Lund, Suecia.

"Nuestro estudio descubrió que algunos productos lácteos ricos en grasas pueden, de hecho, reducir el riesgo de demencia, lo que desafía algunas suposiciones arraigadas sobre la grasa y la salud cerebral".

Los investigadores analizaron datos de 27.670 personas en Suecia, con una edad promedio de 58 años al inicio del estudio. Se les realizó un seguimiento promedio de 25 años. Durante el estudio, 3.208 personas desarrollaron demencia. Los participantes registraron su alimentación durante una semana y respondieron preguntas sobre la frecuencia con la que consumieron ciertos alimentos en los últimos años. También hablaron con los investigadores sobre cómo preparaban sus comidas.

Los investigadores compararon a personas que consumían 50 gramos o más de queso rico en grasa al día con personas que consumían menos de 15 gramos al día. Por ejemplo, 50 gramos de queso equivalen aproximadamente a dos lonchas de queso cheddar o media taza de queso rallado, y equivalen a aproximadamente 50 gramos. Una porción típica de queso es de 28 gramos. De quienes consumieron más queso rico en grasa, el 10% desarrolló demencia al final del estudio. De quienes consumieron menos, el 13% desarrolló demencia.

Tras ajustar por edad, sexo, educación y calidad general de la dieta, los investigadores descubrieron que las personas que consumían más queso rico en grasa tenían un 13% menos de riesgo de desarrollar demencia que quienes consumían menos. Al analizar tipos específicos de demencia, descubrieron que las personas que consumían más queso rico en grasa tenían un 29% menos de riesgo de demencia vascular.

Los investigadores también encontraron un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer entre aquellos que comían más queso con alto contenido de grasa, pero sólo entre aquellos que no portaban la variante del gen APOE e4, un factor de riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer.

Los investigadores también compararon a personas que consumían 20 gramos o más de crema alta en grasa al día con personas que no la consumían. Por ejemplo, 20 gramos de crema alta en grasa equivalen aproximadamente a 1,4 cucharadas de crema batida espesa. La porción recomendada es de 1 a 2 cucharadas.

Después de ajustes similares, los investigadores descubrieron que aquellos que consumían crema con alto contenido de grasa diariamente tenían un riesgo 16% menor de sufrir demencia en comparación con aquellos que no consumían ninguna.

NO TODOS LOS LÁCTEOS SON IGUALES

No se encontraron asociaciones entre el riesgo de demencia y el consumo de queso bajo en grasa, crema baja en grasa, leche con alto o bajo contenido de grasa, mantequilla o leche fermentada, que incluye yogur, kéfir y suero de leche.

"Estos hallazgos sugieren que, en lo que respecta a la salud cerebral, no todos los lácteos son iguales", cuenta Sonestedt. "Si bien consumir más queso y crema con alto contenido graso se relacionó con un menor riesgo de demencia, otros productos lácteos y alternativas bajas en grasa no mostraron el mismo efecto. Se necesita más investigación para confirmar los resultados de nuestro estudio y explorar si el consumo de ciertos lácteos con alto contenido graso realmente ofrece algún nivel de protección para el cerebro".

Una limitación fue que todos los participantes del estudio eran de Suecia, por lo que los resultados podrían no ser los mismos para otras poblaciones. Sonestedt señala que en Suecia, el queso se suele consumir crudo, mientras que, por ejemplo en Estados Unidos, se suele calentar o acompañar con carne. Por lo tanto, considera importante que los estudios también se realicen en otros países.