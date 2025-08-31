¿Quieres dejar el alcohol? Estos alimentos pueden ser tu mejor medicina

MADRID, 31 Ago. (EDIZIONES) -

Durante años se nos ha repetido que una copa de vino al día podía ser "saludable". Hoy la evidencia científica es clara: no existe una cantidad segura de alcohol, y sus efectos van mucho más allá del hígado. Desde aumentar el riesgo de cáncer hasta alterar hormonas, perjudicar a nuestra digestión, pero también a nuestra salud mental.

Y es que el alcohol puede estar frenando tu bienestar más de lo que imaginas. ¿La buena noticia? Cambiar tu relación con la comida y tu estilo de vida puede ayudarte a reducir (o incluso dejar) el consumo sin esfuerzo, según defiende en una entrevista con Europa Press Salud Infosalus Brooke Scheller, doctora en Nutrición Clínica y fundadora de Sobriedad funcional, un programa basado en nutrición para reducir el consumo de alcohol.

De hecho, esta experta recuerda que, según muchas guías de salud, entre 1 y 2 copas al día se considera un consumo de bajo riesgo; si bien advierte de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció en 2022 que no existe una cantidad segura de alcohol.

"En última instancia, se trata de una experiencia muy personal sobre qué significa demasiado. Algunas personas no sienten impacto con niveles bajos de alcohol, mientras que quienes beben más cantidad pueden empezar a tener problemas de salud", avisa esta experta en nutrición.

POR QUÉ HASTA UNA SOLA COPA PUEDE DAÑAR TU CUERPO

Recuerda en este sentido que el alcohol ha sido pasado por alto como causa de muchos problemas de salud en nuestra sociedad, aunque ya está reconocido como 'carcinógeno', y se sabe que aumenta el riesgo de 7 tipos diferentes de cáncer, incluso si su consumo tiene lugar en bajas dosis.

"Pero, además, puede alterar todo el organismo: provoca inflamación, problemas cardiovasculares, digestivos, desequilibrios hormonales, infertilidad y más. A menudo les digo a mis pacientes: si tienes un problema de salud o un objetivo de bienestar, probablemente el alcohol te esté impidiendo alcanzarlo".

CAMBIAR NUESTRA NUTRICIÓN PUEDE REDUCIR EL CONSUMO

En este sentido, Scheller cuenta su experiencia en 'Cómo comer para cambiar tu forma de beber' (Alienta Editorial), tras dejar de beber en 2021, momento en el que empezó a ayudar a otros a cambiar su relación con el alcohol usando como base la nutrición.y la medicina funcional.

"Muchas personas no se dan cuenta del papel que juega la nutrición en cómo nos sentimos. Cuando nos faltan nutrientes, o tenemos desregulación de la glucosa en sangre, podemos sentirnos fatigados, deprimidos, ansiosos, irritables, o incapaces de relajarnos. Precisamente, por eso, usamos a menudo el alcohol: como una herramienta para sobrellevar el malestar. Si restauramos los niveles adecuados de nutrientes, regulamos la glucosa, mejoramos la microbiota intestinal, e incluso equilibramos las hormonas, la necesidad de recurrir al alcohol como apoyo disminuye notablemente", agrega.

CONSEJOS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ALCOHOL

Con todo ello, esta doctora en Nutrición Clínica reconoce que puede ser un "gran desafío" el dejar o reducir el consumo de alcohol, si bien defiende que si se decide no beber "es una decisión que empodera", especialmente si se deja este hábito mientras los demás sí lo hacen. "No es una debilidad, es una fortaleza", añade.

Algunos consejos prácticos que recomienda en este sentido son los siguientes:

. Incluye proteína en cada comida y tentempié: ayuda a regular la glucosa y a minimizar los antojos.

. Si sientes deseo de beber por la tarde puede que simplemente tengas hambre, por lo que prueba con un snack proteico entre las 15 horas y las 17 horas.

. Incorpora alimentos que cuidan el cerebro y el estado de ánimo, como pescado salvaje, frutos rojos, nueces, semillas de chía, verduras de hoja verde, remolacha y brócoli, ya que ayudan a reponer los nutrientes que el alcohol agota.