Archivo - Comiendo patatas fritas. - NENSURIA/ISTOCK - Archivo

MADRID 24 (EUROPA PRESS)

Los casos de enfermedad inflamatoria intestinal han aumentado en todo el mundo debido a la creciente adopción de estilos de vida occidentalizados, incluida la dieta, señalan los investigadores.

Investigaciones recientes sugieren que los patrones alimentarios durante la infancia temprana, bajos en frutas y verduras y altos en azúcar, pueden influir en la microbiota intestinal y el sistema inmunitario, aumentando potencialmente la susceptibilidad a la enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Sin embargo, no está claro si la dieta durante la niñez y la adolescencia también podría afectar este riesgo.

Un elevado consumo de aperitivos salados durante la adolescencia está relacionado con un mayor riesgo de padecer enfermedad inflamatoria intestinal (EII), es decir, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o una combinación de ambas, en la edad adulta temprana, según revela un amplio estudio a largo plazo del Instituto de Medicina de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).

Sin embargo, tal y como se publica en la revista 'Gut', los hallazgos sugieren que una dieta infantil rica en frutas y pescado está relacionada con un menor riesgo, especialmente de padecer la enfermedad de Crohn.

LA DIETA DURANTE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA PUEDE INFLUIR EN LA SALUD INTESTINAL

Para averiguarlo, los investigadores integraron datos de 3 estudios prospectivos basados en la población: el Estudio de Cohorte de Madres, Padres e Hijos de Noruega (MoBa); la Cohorte Nacional d Nacimientos de Dinamarca (DNBC); y Todos los Bebés del Sudeste de Suecia (ABIS).

De esta forma, se realizó un seguimiento de los participantes (111.999) desde el embarazo (Noruega y Dinamarca; 1999-2008 y 1996-2002) o el nacimiento (Suecia 1997-9). La información sobre la ingesta dietética se obtuvo a partir de cuestionarios exhaustivos de frecuencia de consumo de alimentos que se completaron en dos momentos diferentes entre los 7 y los 15 años: concretamente a los 7 y entre los 13 y los 15 años en Noruega; a los 7 y los 14 años en Dinamarca; y a los 8 y los 11 años en Suecia.

Las preguntas sobre la dieta incluían el consumo de frutas, verduras, productos lácteos, carne, pescado, bebidas azucaradas y aperitivos. Las preguntas sobre el consumo de aperitivos salados, como patatas fritas, chips de maíz y palomitas de maíz, solo se formularon durante la adolescencia.

Para el año 2024, los diagnósticos de cualquier enfermedad inflamatoria intestinal (EII), y en particular de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, se registraban en los registros nacionales de pacientes.

Durante un período de seguimiento promedio de entre 12 y 17 años, se identificaron 653 casos de EII (enfermedad inflamatoria intestinal). Tras ajustar los datos para tener en cuenta características sociodemográficas potencialmente influyentes, factores perinatales y exposiciones en la primera infancia, como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) de los padres y el tabaquismo materno, los datos combinados de los tres grupos revelaron asociaciones entre ciertos grupos de alimentos y una mayor susceptibilidad a la EII.

Un alto consumo de fruta durante la infancia se asoció con un riesgo un 34% menor de padecer la enfermedad de Crohn, pero con un riesgo un 54% mayor de padecer colitis ulcerosa, en comparación con un bajo consumo de fruta durante la infancia.

Durante la adolescencia, un alto consumo de fruta se asoció con un riesgo un 64% menor de padecer la enfermedad de Crohn, pero no se asoció con un riesgo mayor ni menor de colitis ulcerosa.

En comparación con un consumo bajo, un consumo elevado de pescado durante la infancia se asoció con un riesgo un 35% menor de padecer la enfermedad de Crohn. Sin embargo, no se observó dicha asociación con el consumo de pescado durante la adolescencia.

Finalmente, un alto consumo de aperitivos salados durante la adolescencia se asoció con un riesgo un 32% mayor de padecer cualquier enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en comparación con un bajo consumo, y específicamente, con un riesgo un 51% mayor de colitis ulcerosa.

No se observaron asociaciones estadísticamente significativas para los demás grupos de alimentos. Los resultados se mantuvieron prácticamente sin cambios tras análisis más exhaustivos, que tuvieron en cuenta posibles factores microbianos en las primeras etapas de la vida, como la exposición a antibióticos durante el primer año de vida y la duración de la lactancia materna.

Se trata de un estudio observacional, por lo que no se pueden extraer conclusiones sobre causa y efecto. Los investigadores reconocen que no pudieron tener en cuenta factores de estilo de vida potencialmente importantes, como la actividad física y el uso de antibióticos en la edad adulta.

También se centraron en grupos de alimentos específicos y no analizaron si las asociaciones observadas reflejaban efectos independientes de estos grupos de alimentos o patrones dietéticos y comportamientos de estilo de vida más amplios. Sin embargo, los hallazgos coinciden con los obtenidos en adultos, y sugieren que existen explicaciones biológicas plausibles para dichos hallazgos.

LA FRUTA Y EL PESCADO PODRÍAN TENER UN EFECTO PROTECTOR FRENTE A LA ENFERMEDAD DE CROHN

Los investigadores recuerdan que las frutas ejercen efectos favorables sobre la microbiota intestinal al promover la diversidad microbiana y aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta, que se ha propuesto que tienen efectos antiinflamatorios.

"La asociación inversa entre un mayor consumo de fruta y el riesgo de [enfermedad de Crohn] puede explicarse en parte por su alto contenido en fibra dietética", añaden, destacando que las personas con esta afección parecen ser más vulnerables a un desequilibrio en la microbiota intestinal que aquellas con colitis ulcerosa: se sabe que la fibra dietética promueve una microbiota intestinal más diversa. Sin embargo, no toda la fibra dietética es igual, y se necesita más investigación para determinar qué tipos son los más beneficiosos, afirman los investigadores.

En cuanto a la asociación protectora observada con el consumo de pescado, "los ácidos grasos poliinsaturados desempeñan un papel fundamental en la regulación de las vías inflamatorias, y los ácidos grasos omega-3 de cadena larga, abundantes en los pescados grasos, pueden contribuir a ello", escriben.

De esta forma, concluyen: "Si nuestros hallazgos se confirman en otras cohortes y mediante otros diseños de estudio, promover hábitos alimentarios saludables podría ser una estrategia potencial para la prevención de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII)".