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MADRID 17 (EUROPA PRESS)

El microbioma intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en el aparato digestivo y que desempeñan funciones importantes para la salud, desde ayudar a procesar los alimentos hasta intervenir en el metabolismo y la respuesta inflamatoria. Su composición cambia con la edad, aunque no todas esas transformaciones tienen por qué ser perjudiciales: algunas podrían ayudar al organismo a mantener el equilibrio a medida que envejece.

Investigadores de la Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) han identificado cambios en la actividad metabólica del microbioma intestinal asociados con una longevidad excepcional en humanos y han descubierto que amplificar dicha actividad con bacterias modificadas genéticamente mejoró la salud metabólica en ratones ancianos.

El estudio, publicado en la revista 'Cell Metabolism', sugiere que algunos cambios en el microbioma intestinal que ocurren con el envejecimiento podrían ser adaptaciones protectoras en lugar de signos de deterioro, y que potencialmente podrían aprovecharse para favorecer un envejecimiento más saludable.

"Muchos estudios sobre el envejecimiento se centran en los problemas que surgen al envejecer, pero nuestros hallazgos sugieren que algunos cambios en la microbiota intestinal podrían representar, en realidad, un intento del organismo por preservar la salud metabólica", apunta el autor principal, el doctor Amir Zarrinpar, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la UC San Diego. "Si logramos identificar esas funciones beneficiosas y fortalecerlas de forma segura, podríamos desarrollar nuevas maneras de promover un envejecimiento más saludable".

El microbioma intestinal cambia a lo largo de la vida y desempeña un papel importante en el metabolismo, la inflamación y otros aspectos de la salud. Investigaciones previas han relacionado los cambios en el microbioma asociados a la edad con la fragilidad, la inflamación crónica y las enfermedades, mientras que otros estudios han encontrado características distintivas del microbioma en personas que envejecen excepcionalmente bien.

EL MICROBIOMA INTESTINAL TAMBIÉN CAMBIA CON EL PASO DE LOS AÑOS

En el nuevo estudio, los investigadores se centraron en cómo los microbios intestinales modifican los ácidos biliares, sustancias producidas por el hígado que ayudan a digerir las grasas, pero que también actúan como moléculas de señalización en todo el cuerpo. Las bacterias intestinales producen enzimas llamadas hidrolasas de sales biliares (BSH, por sus siglas en inglés) que modifican químicamente los ácidos biliares, lo que les permite influir en las vías implicadas en el metabolismo, la inflamación y el reloj biológico interno.

Los investigadores estudiaron primero ratones jóvenes y ancianos y descubrieron que el envejecimiento se asociaba con una mayor actividad microbiana relacionada con la BSH y una mayor modificación de los ácidos biliares.

Para determinar si se producía un patrón similar en humanos, reanalizaron datos disponibles públicamente de una cohorte de envejecimiento humano. El análisis incluyó mediciones de ácidos biliares de 48 adultos jóvenes, 107 adultos mayores y 125 centenarios. El grupo de centenarios mostró mayores proporciones de ciertos ácidos biliares modificados que los dos grupos más jóvenes. El análisis de los datos del microbioma también reveló una mayor abundancia de un gen asociado con la actividad de la BSH entre los centenarios en comparación con el grupo de adultos mayores.

MODIFICAR LAS BACTERIAS MEJORA EL METABOLISMO DE LOS RATONES ANCIANOS

Los investigadores se preguntaron entonces si potenciar esta función microbiana podría aportar beneficios para la salud. Modificaron genéticamente una cepa de bacteria autóctona del intestino para que produjera BSH de forma continua y la introdujeron en ratones de 82 semanas de edad, considerados ancianos. Un único tratamiento dio como resultado una colonización estable, lo que permitió que las bacterias persistieran y produjeran la enzima con el tiempo.

Aproximadamente 20 semanas después del tratamiento, los ratones que recibieron las bacterias productoras de BSH mostraron una sensibilidad a la insulina significativamente mejorada y una tolerancia a la glucosa ligeramente mejorada en comparación con los ratones que recibieron una bacteria de control equivalente.

A las 32 semanas, los ratones tratados también mostraron cambios consistentes con un menor peso corporal y masa grasa, y una mayor masa magra. Otros hallazgos apuntaron a un mayor uso de la grasa como fuente de energía, una mejor función mitocondrial y cambios en la actividad genética relacionados con la inflamación y el reloj biológico interno.

Los resultados no demuestran que los cambios microbianos hayan provocado una longevidad excepcional en humanos ni que las bacterias modificadas genéticamente puedan prolongar la vida. Los autores señalan que los centenarios y los ratones ancianos no son directamente comparables, y que los hallazgos en humanos proporcionan evidencia de apoyo, pero no concluyente. Se necesitarán más estudios en personas para determinar si el aumento de la actividad de la BSH es un marcador de envejecimiento saludable, un factor que contribuye a él, o ambas cosas.

El estudio también apunta a una posibilidad más amplia: en lugar de intentar reemplazar todo el microbioma intestinal, los investigadores podrían eventualmente identificar funciones microbianas beneficiosas y potenciarlas selectivamente.

Futuros estudios investigarán cómo las diferentes formas de BSH afectan el metabolismo de los ácidos biliares, la inflamación, el uso de energía y otros aspectos del envejecimiento, así como si este enfoque funciona de manera similar en mujeres, dadas las diferencias ya conocidas en el envejecimiento según el sexo.

"El objetivo no es simplemente vivir más tiempo, sino comprender la biología que permite a algunas personas mantener su resiliencia a medida que envejecen. El microbioma nos brinda una oportunidad fascinante porque, a diferencia de muchos aspectos del envejecimiento, podría ser algo que podamos modificar. Este estudio nos da un punto de partida para investigar si las funciones microbianas beneficiosas pueden potenciarse para ayudar a preservar la salud metabólica en la vejez", apunta Zarrinpar.