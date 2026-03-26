Nutricionista alerta de que las pautas alimentarias restrictivas y sin supervisión médica pueden alterar el metabolismo

Archivo - Ayuno intermitente. - SEFA OZEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las pautas alimentarias restrictivas sin supervisión médica difundidas en las redes sociales pueden modificar el metabolismo con alteraciones hormonales, problemas digestivos y déficits nutricionales, según la nutricionista de Blua de Sanitas, Verónica Velasco.

Estos mensajes, en muchas ocasiones, carecen de respaldo científico y fomentan conductas extremas, como ayunos prolongados o la restricción total de alimentos durante un día para "deshincharse" o compensar excesos puntuales.

Además de las consecuencias físicas, se suma el impacto en la salud mental. El psicólogo de Blua de Sanitas, Jorge Buenavida, ha señalado que los mensajes que promueven la restricción como una forma de control o compensación refuerzan patrones poco saludables en la relación con la comida.

"En personas jóvenes o vulnerables, este tipo de contenidos puede favorecer la aparición de ansiedad, restricciones no sanas, culpa asociada al no control en la alimentación, todo ello, al final, suponen conductas de riesgo vinculadas a los trastornos de la conducta alimentaria", ha detallado.

En este sentido, los especialistas de Sanitas han advertido de que la popularización de este tipo de mensajes en redes sociales contribuye a "banalizar conductas" que, cuando se mantienen en el tiempo, pueden tener efectos perjudiciales.

La exposición continuada a estos contenidos reduce la visibilidad de las recomendaciones basadas en la evidencia científica, lo que dificulta que la población identifique qué pautas de alimentación son realmente seguras y saludables.

RELEVANCIA DE UNA ALIMENTACIÓN REGULAR Y EQUILIBRADA

En este contexto, Verónica Velasco ha propuesto evitar "la restricción total de alimentos" como estrategia de compensación, ya que suprimir comidas o ayunar de forma puntual no corrige los excesos y puede alterar el metabolismo, disminuir la masa muscular, favorecer cambios bruscos en la función digestiva, favorecer déficits nutricionales y perpetuar conductas poco saludables. Por eso, mantener una alimentación regular y equilibrada contribuye a regular el tránsito intestinal, la energía diaria y la sensación de saciedad.

Asimismo, ha incidido en que hay que desconfiar de los mensajes que prometen resultados rápidos o soluciones universales, ya que no todas las personas responden de igual forma a las pautas alimentarias.

Velasco, ante síntomas persistentes como la hinchazón frecuente, el dolor abdominal, las alteraciones digestivas mantenidas o los cambios bruscos de peso o volumen, ha puesto en valor la importancia de una valoración individual para identificar causas y establecer pautas seguras.

Al mismo tiempo, ha animado a estas personas a evitar comparaciones "poco realistas" y gestionar la culpa o la ansiedad, para favorecer hábitos más saludables y sostenibles.

"La alimentación saludable no se basa en prohibiciones ni en medidas drásticas, sino en un enfoque equilibrado, constante y con acompañamiento profesional, especialmente en un entorno digital donde la desinformación puede difundirse con rapidez", ha concluido.