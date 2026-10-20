Una nutricionista advierte de que el aumento del apetito en otoño no siempre responde a una mayor necesidad energética

Archivo - Imagen de recurso de un cocido madrileño. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nutricionista de Blua de Sanitas Ingrid Daniele ha explicado que, aunque es habitual que muchas personas experimenten un aumento del apetito con la llegada del otoño, esto no significa necesariamente que el organismo necesite ingerir más calorías.

"En la práctica, solemos pasar más tiempo en interiores, reducir algo la actividad física y recurrir con mayor frecuencia a platos más contundentes y energéticos. Antes de aumentar las cantidades, conviene valorar si las comidas habituales son completas e incluyen suficientes alimentos promueven la saciedad, como verduras, legumbres, proteínas de calidad o cereales integrales", ha indicado la nutricionista.

Al hilo, la especialista ha subrayado que cuando bajan las temperaturas suelen resultar más apetecibles las preparaciones calientes, pero adaptar el menú al otoño no implica convertir cada comida en un plato más calórico.

Así, ha indicado que un potaje de legumbres con verduras, unas lentejas estofadas, una crema de calabaza acompañada de pescado o huevo, o unas verduras asadas con garbanzos permiten mantener platos "calientes, saciantes y nutricionalmente completos" sin necesidad de recurrir a ingredientes de consumo ocasional como embutidos grasos o salsas muy calóricas.

También ha señalado que debe promoverse una hidratación regular, porque con la edad disminuye la percepción de sed y aumenta el riesgo de deshidratación por baja ingesta.

"En una persona mayor, que un plato caliente resulte agradable no significa que sea nutricionalmente suficiente. Si empieza a comer cantidades claramente menores o pierde peso sin proponérselo, conviene valorar la causa antes de asumir que simplemente necesita menos comida", ha detallado la directora Médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras.

PRIORIZAR PLATOS CALIENTES QUE RESULTEN COMPLETOS Y SACIANTES

Ante esta situación, los expertos de Sanitas recomiendan incorporar algunos ajustes durante los meses de otoño. Entre ellos, priorizar platos calientes que resulten completos y saciantes. En este sentido, apuntan que sopas, cremas y potajes pueden adaptarse al otoño sin necesidad de aumentar mucho su aporte calórico. Además, recomiendan incorporar verduras junto con alimentos ricos en proteínas y fibra, como legumbres, pescado, huevos, frutos secos o cereales integrales.

Por otra parte, los especialistas aconsejan mantener una hidratación regular, ya que en otoño suele apetecer menos beber agua fría, pero las necesidades de líquidos se mantienen. Una opción es alternar agua con infusiones sin azúcar, caldos suaves bajos en sal o bebidas calientes sin azúcares añadidos. También pueden contribuir a la hidratación frutas de temporada con alto contenido en agua, como naranja, mandarina o pera.

Además, es recomendable adaptar la compra a la temporada y aprovechar mejor los alimentos. Los especialistas resaltan que incorporar alimentos de temporada como calabaza, boniato, coles, acelgas, setas, granada, caqui, mandarina o naranja permite diversificar la alimentación, aprovechar productos en su mejor momento de consumo y contribuir a una alimentación más sostenible.

Por último, aconsejan aumentar el valor nutricional cuando disminuye el apetito en personas mayores. En este punto, subrayan que, si los platos grandes generan rechazo, es más útil repartir la alimentación en varias tomas y enriquecer las preparaciones que se aceptan bien.