No es la cantidad, es la calidad: qué dietas bajas en carbohidratos y grasas protegen tu corazón

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Durante años, las dietas bajas en carbohidratos o en grasas se han presentado como la clave para perder peso y mantener un corazón saludable. Sin embargo, recientes hallazgos muestran que no todos los planes “bajos en carbohidratos o grasas” ofrecen los mismos beneficios: la forma en que elegimos los alimentos podría ser más importante que la cantidad de macronutrientes.

Investigadores de Harvard analizaron los hábitos alimenticios de casi 200.000 personas durante décadas, buscando patrones que influyeran en la salud cardíaca. Sus descubrimientos revelan que los alimentos que componen nuestra dieta pueden inclinar la balanza hacia un corazón más fuerte... o hacia un mayor riesgo de enfermedad coronaria.

NO TODOS LOS CARBOHIDRATOS Y GRASAS SON IGUALES

Las dietas bajas en carbohidratos y grasas, ricas en alimentos vegetales de alta calidad y bajas en productos animales y carbohidratos refinados, se relacionan con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, según un nuevo estudio dirigido por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard (Estados Unidos).

Las mismas dietas ricas en carbohidratos refinados y altas en grasas y proteínas animales se asociaron con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. El estudio sugiere que es la calidad de los macronutrientes que componen estas dietas lo que marca la diferencia en la salud cardíaca, más que la cantidad. El estudio se publica en 'JACC'.

"Las dietas bajas en carbohidratos y grasas se han promovido ampliamente en Estados Unidos durante las últimas dos décadas para el control de peso y la salud metabólica, pero sus efectos sobre el riesgo de enfermedades cardíacas siguen siendo inciertos", indica el primer autor Zhiyuan Wu, investigador postdoctoral del Departamento de Nutrición.

"Nuestros hallazgos ayudan a desmentir el mito de que simplemente regular la ingesta de carbohidratos o grasas es inherentemente beneficioso y demuestran claramente que la calidad de los alimentos que conforman las dietas bajas en carbohidratos y grasas es fundamental para proteger la salud cardíaca", afirma.

BENEFICIOS CLAROS PARA EL CORAZÓN

Estudios previos han demostrado que las dietas que enfatizan fuentes saludables de carbohidratos y grasas (como granos integrales, frutas, verduras, nueces, legumbres y aceite de oliva) están asociadas con un menor riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Los investigadores buscaron examinar esta evidencia específicamente en el contexto de dietas bajas en carbohidratos y grasas. Para ello, utilizaron datos de dieta y salud de casi 200.000 hombres y mujeres que participaron en el Estudio de Seguimiento de Profesionales de la Salud, el Estudio de Salud de Enfermeras y el Estudio de Salud de Enfermeras II.

Los investigadores analizaron las dietas de los participantes y las calificaron para distinguir las dietas bajas en carbohidratos y grasas saludables y no saludables. Evaluaron las puntuaciones en el contexto de si los participantes desarrollaron enfermedad cardíaca coronaria, controlando varios factores de confusión de salud y estilo de vida. Los investigadores también analizaron muestras de sangre de los participantes y midieron los niveles de biomarcadores de riesgo cardiovascular.

El estudio reveló que las dietas bajas en carbohidratos y grasas, con énfasis en carbohidratos de alta calidad y fuentes vegetales de proteínas y grasas, se asociaron con un riesgo aproximadamente 15% menor de enfermedad coronaria. En cambio, las mismas dos dietas, ricas en carbohidratos refinados y proteínas y grasas animales, se asociaron con un mayor riesgo de enfermedad coronaria.

En el análisis de las muestras de sangre, los investigadores también descubrieron que las versiones saludables de las dietas bajas en carbohidratos y grasas se asociaron con una mejora en los biomarcadores cardiovasculares, como niveles más altos de colesterol HDL (bueno) y niveles más bajos de triglicéridos.

"Para los médicos, dietistas y pacientes, nuestro estudio sugiere que promover un patrón general de alimentación saludable, en lugar de una restricción estricta de macronutrientes, debería ser una estrategia central para la prevención primaria de las enfermedades cardíacas", finaliza el autor correspondiente Qi Sun, profesor asociado en los Departamentos de Nutrición y Epidemiología.