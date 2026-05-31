Ni naranja ni limón: la guayaba tiene 4 veces más vitamina C y la ciencia la avala contra la anemia

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MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La anemia sigue siendo un importante problema de salud pública a nivel mundial, especialmente entre las mujeres. En 2021, se estimó que casi la mitad de las mujeres embarazadas y una proporción muy significativa de mujeres no embarazadas presentaban esta condición, lo que refleja su enorme impacto sanitario y social en distintas regiones del mundo.

La deficiencia de hierro continúa siendo la causa más frecuente de anemia en mujeres en edad reproductiva, especialmente en países de ingresos bajos y medios, donde se combinan factores como una dieta poco variada, infecciones recurrentes y limitaciones en el acceso a la atención sanitaria. A ello se suman otros elementos como el sangrado menstrual abundante o los embarazos frecuentes, que incrementan aún más el riesgo.

Aunque el tratamiento habitual se basa en la suplementación con hierro, su eficacia real se ve limitada por problemas de adherencia, efectos secundarios y barreras de acceso. Además, los cambios fisiológicos durante el embarazo pueden reducir la absorción del hierro, lo que hace necesario seguir explorando estrategias complementarias basadas en la dieta que sean asequibles, seguras y culturalmente aceptables.

POR QUÉ LA GUAYABA ENTRA EN LA CONVERSACIÓN SOBRE ANEMIA

El consumo regular de zumo de guayaba podría ser una forma fácilmente accesible y asequible de ayudar a reducir el riesgo de anemia en mujeres de países de ingresos bajos y medios, según sugiere una síntesis de la evidencia disponible de la Universidad Aga Khan, Karachi, Pakistán.

El trabajo, que se publica en la revista de acceso abierto 'BMJ Nutrition Prevention & Health', indica que la combinación de zumo de guayaba y suplementos de hierro es más eficaz que los suplementos por sí solos para aumentar los niveles de hemoglobina, lo que ha llevado a los investigadores a sugerir su inclusión en el asesoramiento dietético para la prevención de la anemia en países con una alta prevalencia de esta afección.

La anemia por deficiencia de hierro es muy común en adolescentes y mujeres embarazadas, lo que las expone a un mayor riesgo de padecer enfermedades y morir sobre todo en países de bajos ingresos, señalan los investigadores.

En muchas regiones de Asia, la guayaba es una fuente rica y asequible de vitamina C, que favorece la absorción del hierro presente en la dieta. Esta fruta contiene hasta cuatro veces más vitamina C por cada 100 gramos que las naranjas, y también aporta vitamina A, folato, fibra dietética y cantidades moderadas de hierro, señalan.

Aunque varios estudios pequeños realizados en Indonesia han reportado aumentos en la hemoglobina después de beber el zumo, los hallazgos no se han sintetizado para establecer su efectividad general. Por lo tanto, los investigadores rastrearon bases de datos de investigación en busca de ensayos clínicos y estudios cuasiexperimentales relevantes publicados en inglés a partir del año 2000.

Encontraron 17 estudios elegibles, 15 de los cuales eran ensayos cuasiexperimentales y 2 ensayos controlados aleatorios. Seis estudios se centraron en adolescentes y 11 involucraron a mujeres embarazadas. La mayoría (9) evaluó los efectos del zumo de guayaba con suplementación de hierro.

Se sintetizaron los resultados de 12 estudios cuantitativos con la participación de 235 mujeres y adolescentes. La diferencia promedio en los niveles de hemoglobina fue de 1,71 g/dl en general, lo que indica una mejora significativa tras el consumo de jugo de guayaba. Un análisis más detallado mostró diferencias promedio después de beber el jugo de 1,52 g/dl entre las adolescentes y de 1,84 g/dl entre las mujeres embarazadas.

En los cinco estudios que compararon directamente la combinación de jugo de guayaba y suplementos de hierro con los suplementos de hierro solos (102 participantes en cada grupo), la diferencia promedio fue 1,29 g/dl mayor con la combinación de jugo de guayaba.

"Un aumento de 1 a 2 g/dl puede hacer que las personas pasen de una anemia leve o moderada a categorías sin anemia, mejorando la fatiga, la función cognitiva y los resultados de productividad", sugieren los investigadores.

PROMETEDORA, BARATA...PERO LEJOS DE SER UN TRATAMIENTO

Destacan diversas limitaciones de sus hallazgos, entre ellas el hecho de que todos los estudios se realizaron exclusivamente en Indonesia, y la amplia variabilidad en el diseño del estudio, la duración de la intervención, la variedad de guayaba, la dosis y las características de los participantes.

Los autores destacan que el predominio de los diseños cuasiexperimentales también restringe la inferencia causal, y la falta de un seguimiento a largo plazo impide evaluar la sostenibilidad de cualquier mejora en los niveles de hemoglobina.

"Integrar el jugo de guayaba en los programas de nutrición escolar, los paquetes de atención prenatal o las iniciativas de salud comunitaria podría representar un enfoque viable para abordar la anemia leve a moderada, en consonancia con el Decenio de Acción de las Naciones Unidas sobre la Nutrición (2016-2025), que hace hincapié en la diversificación de la dieta y los alimentos ricos en nutrientes de origen local", señalan.

"Dada su riqueza nutricional, su asequibilidad y su aceptación cultural en toda Asia, el jugo de guayaba representa una intervención prometedora y de bajo costo. Fortalecer las cadenas de suministro locales, estandarizar las formulaciones e integrar estos enfoques dietéticos en los programas de nutrición de salud pública podría contribuir colectivamente a un control más sostenible de la anemia", añaden.

No obstante, dada la naturaleza cuasiexperimental de la investigación, la gran variabilidad en el diseño de los estudios, el tamaño reducido de las muestras y la corta duración del seguimiento exigen cautela al interpretar los resultados. Sin una investigación más rigurosa que defina la dosis terapéutica óptima y el periodo de uso adecuado, no se puede recomendar el zumo de guayaba como alternativa al tratamiento convencional en personas con riesgo de anemia por deficiencia de hierro.