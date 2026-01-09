Anemia y menstruación abundante: el hierro intravenoso puede ser la opción más eficaz

Archivo - Mujer con intestino irritable - POLINA ZIMMERMAN - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Muchas mujeres conviven con cansancio extremo, falta de energía y síntomas que afectan su día a día sin saber que la causa puede ser la anemia por menstruación abundante. A menudo se normalizan estas señales y se busca “sobrevivir” cada ciclo, sin darse cuenta de que existen tratamientos más efectivos.

EL HIERRO INTRAVENOSO FRENTE AL TRATAMIENTO HABITUAL

Un nuevo estudio sugiere que un enfoque poco conocido, el hierro intravenoso en dosis única, podría ser más eficaz que los suplementos habituales por vía oral. Sus resultados abren la puerta a opciones que mejoran la calidad de vida y reducen los efectos de la anemia en mujeres afectadas por sangrados intensos.

Una dosis única de hierro dextrano intravenoso (IV) es la mejor opción de tratamiento para las mujeres con sangrado menstrual abundante y anemia por deficiencia de hierro, conocida como anemia ferropénica, según una nueva investigación de la Facultad de Medicina de Yale (Estados Unidos) publicada en 'Blood Advances'.

"El hierro oral suele administrarse como tratamiento de primera línea porque, a primera vista, parece más económico y práctico", expone el autor del estudio, Daniel Wang, estudiante de cuarto año de medicina en la Facultad de Medicina de Yale, quien actualmente cursa un año de investigación como beneficiario del Premio Médico-Científico para Estudiantes de Medicina de la Sociedad Americana de Hematología.

Sin embargo, añade, "descubrimos que el tratamiento de primera línea preferido para estos pacientes es el hierro intravenoso, ya que ofrece la mejor relación calidad-precio y mejora sustancialmente la calidad de vida".

A nivel mundial, casi un tercio de las mujeres padecen anemia ferropénica una afección en la que el cuerpo no tiene suficiente hierro para producir hemoglobina, la proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo. Las personas con anemia ferropénica pueden experimentar síntomas como fatiga extrema, dificultad para respirar, dolor torácico y empeoramiento de otras afecciones preexistentes.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA CON UN TRATAMIENTO EFECTIVO

Las mujeres con sangrado menstrual abundante (más de 80 ml de pérdida de sangre menstrual al mes o cualquier nivel de sangrado que afecte significativamente su calidad de vida diaria) tienen un riesgo especialmente alto de desarrollar anemia ferropénica.

"Estos pacientes a menudo no son identificados, reciben un diagnóstico insuficiente y viven con un balance negativo crónico de hierro", continúa Wang. "Muchas se quedan embarazadas, lo que requiere aún más hierro para la madre y el bebé, con importantes efectos en el desarrollo infantil. Por lo tanto, es crucial identificar la mejor intervención para reponer sus reservas de hierro".

En Estados Unidos, las pacientes con anemia ferropénica y sangrado menstrual abundante suelen recibir suplementos de hierro por vía oral como tratamiento de primera línea debido a su disponibilidad, facilidad de administración y menor costo inicial para las aseguradoras. Sin embargo, el hierro oral causa efectos secundarios gastrointestinales considerables y es menos eficaz para reponer las reservas de hierro, ya que no se absorbe completamente, mientras que el hierro intravenoso suele ser bien tolerado y se absorbe al 100%.

A pesar de las ventajas del hierro intravenoso, las mujeres en Estados Unidos con sangrado menstrual abundante y anemia ferropénica reciben su primera infusión de hierro intravenoso aproximadamente 4,4 años después del inicio de los síntomas y 1,4 años después del diagnóstico de anemia ferropénica.

En el presente estudio, los investigadores utilizaron un modelo para comparar la rentabilidad del hierro dextrano intravenoso de primera línea, el hierro sacarosa intravenoso y el sulfato ferroso oral para el tratamiento de la anemia ferropénica en mujeres en edad reproductiva con sangrado menstrual abundante. Proyectaron los resultados a lo largo de la vida menstrual, desde los 18 años hasta los 51, con ciclos modelo de tres meses de duración.

El modelo utilizó un caso base de 120 ml de pérdida de sangre menstrual al mes y un déficit neto mensual de hierro de 35 mg. Los costos y los resultados se evaluaron desde una perspectiva social para considerar los costos de oportunidad que enfrentan las pacientes, como los salarios perdidos por el tiempo de infusión.

Según los supuestos del caso base, los investigadores proyectaron que el tratamiento de primera línea con hierro dextrano intravenoso (dosis única de 1.000 mg), hierro ferumoxitol intravenoso (dos dosis de 510 mg) o hierro sacarosa intravenoso (cinco dosis de 200 mg) resolvería la anemia hasta aproximadamente 30 meses después de la transfusión, cuando la paciente volvió a acumular un déficit de hierro de 1.000 mg debido a un sangrado menstrual abundante.

Por el contrario, se proyectó que los pacientes que recibieron tratamiento de primera línea con dosis en días alternos de 325 mg de sulfato ferroso oral (65 mg de hierro elemental con 20,6% absorbido) volverían a un déficit de hierro de 1.000 mg aproximadamente cada 36 meses.

Para evaluar la relación costo-efectividad de cada estrategia de suplementación con hierro, los investigadores determinaron la relación costo-efectividad incremental (ICER, la diferencia en el costo total dividida por la diferencia en el total de años de vida ajustados por calidad) y el beneficio monetario neto (NMB, el producto del total de años de vida ajustados por calidad y el umbral de disposición a pagar menos los costos totales).

En el escenario base, el hierro dextrano intravenoso fue el tratamiento más rentable, en comparación con el sulfato ferroso oral. El hierro dextrano intravenoso siguió siendo la opción más rentable en escenarios de pérdida menstrual mensual de 240 mL y 420 mL.

El modelo tenía varias limitaciones, entre ellas, que se suponía que las mujeres experimentaban una pérdida menstrual uniforme a lo largo de su vida reproductiva y que, si bien el análisis comparaba varias intervenciones con hierro, no incluía otras formulaciones de hierro intravenoso de dosis única, como la derisomaltosa férrica o la carboximaltosa férrica, ni tenía en cuenta el cambio entre productos de suplementación con hierro.

Los investigadores planean continuar perfeccionando el alcance y la precisión de su modelo y brindar versiones para pacientes, médicos y administradores a fin de ayudar a informar las decisiones de tratamiento a nivel de población y de pacientes individuales, particularmente para individuos cuyos valores y preferencias se alinean con el hierro intravenoso de primera línea.

"Estudio a estudio, esperamos reducir las barreras de los seguros médicos y mejorar la toma de decisiones y la calidad de vida en todo el espectro de la vida reproductiva de una mujer", asegura el autor del estudio, el doctor George Goshua, profesor adjunto de Medicina en la sección de Oncología médica y hematología de la Facultad de Medicina de Yale y el Centro Oncológico de Yale, e investigador principal del Laboratorio Goshua, que facilitó este estudio. "Este es un problema mundial prevalente, y esperamos que otros en todo el mundo puedan adoptar este modelo, adaptarlo a sus contextos y seguir desarrollándolo".