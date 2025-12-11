Sangrado menstrual intenso: la crisis silenciosa que afecta a miles de mujeres y nadie parece notar

Archivo - Mujer dolor de regla. - BYMURATDENIZ/ISTOCK - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un estudio histórico realizado en el Reino Unido, dirigido por la Universidad Anglia Ruskin, ha revelado que el sangrado menstrual abundante (SMA) agudo supone una importante carga oculta para el NHS, el servicio británico de salud, con un gasto de alrededor de 13 millones de libras (14.875.000 euros) anuales en admisiones hospitalarias y atención posterior al alta.

El estudio, dirigido por el doctor Bassel Wattar de la Universidad Anglia Ruskin y publicado en la revista 'The Lancet Obstetrics, Gynaecology, & Women's Health', es el primer estudio multicéntrico realizado en el Reino Unido que evalúa la prevalencia de sangrado menstrual abundante agudo y el número de mujeres que requieren transfusión de glóbulos rojos.

CUANDO LA REGLA SE VUELVE UNA EMERGENCIA

El estudio observacional analizó datos de 98 unidades de ginecología del NHS entre enero y junio de 2024. Los investigadores descubrieron que 1.332 mujeres fueron admitidas para recibir un total de 3.025 unidades de glóbulos rojos como última medida para controlar el SMA agudo.

La estancia hospitalaria promedio fue de dos días, y la mayoría de las pacientes recibieron tratamientos adicionales como ácido tranexámico, suplementos de hierro o terapia hormonal. Casi la mitad de las mujeres presentaban fibromas uterinos y el 20% fueron dadas de alta mientras aún presentaban anemia.

Los autores creen que muchos de estos casos podrían tratarse en la comunidad o mediante servicios ambulatorios, reduciendo la necesidad de costosas admisiones hospitalarias. Los hallazgos pusieron de relieve la falta de vías estandarizadas para el manejo del SMA agudo, que difiere de los trastornos menstruales crónicos. A pesar de la existencia de las directrices del NICE para el SMA crónico, no existe una codificación específica ni una estrategia nacional para los casos agudos, lo que dificulta su seguimiento y tratamiento eficaz.

EL COSTE OCULTO QUE POCOS CONOCEN

El estudio también encontró una amplia variación regional en las admisiones y los enfoques de tratamiento, siendo las regiones de Londres las que informaron las cifras más altas.

El sangrado menstrual abundante afecta aproximadamente a una de cada cuatro mujeres en edad reproductiva. Los investigadores exigen una inversión urgente en servicios ginecológicos comunitarios, incluyendo clínicas integrales con acceso a diagnósticos y procedimientos quirúrgicos menores. También recomiendan el desarrollo de directrices nacionales y sistemas de codificación para una mejor identificación y gestión del SMA agudo.

La doctora Wattar, profesora asociada de Medicina Reproductiva en la Universidad Anglia Ruskin (ARU), explica: "Esta es una crisis silenciosa en la salud femenina. Estamos viendo a miles de mujeres hospitalizadas por una afección que a menudo podría tratarse de forma más temprana y eficaz en la comunidad"

Las pautas y los servicios actuales que ofrece el NHS no ofrecen una vía clara para gestionar de manera eficiente el sangrado menstrual intenso y agudo. Esta mala gestión provoca que las mujeres sean dadas de alta con soluciones temporales, a menudo aún anémicas, y se las deje en largas listas de espera para recibir atención definitiva. Necesitamos pasar de una atención reactiva a una proactiva.