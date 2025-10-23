Lo que le das de comer a tu bebé podría salvarle el corazón cuando sea adulto

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nunca subestimes el poder de los primeros años de vida: desde la comida que reciben hasta los hábitos que adquieren, cada detalle podría marcar la diferencia en su salud futura.

La evidencia sugiere que los primeros 1.000 días de vida (desde la concepción hasta alrededor de los 2 años de edad) es un período en el que la dieta puede tener efectos duraderos en la salud y las principales organizaciones de salud recomiendan evitar las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados (que a menudo contienen altas cantidades de azúcar) a medida que los bebés y los niños pequeños se introducen a los alimentos sólidos.

MENOS AZÚCAR EN LOS PRIMEROS AÑOS, CORAZÓN MÁS FUERTE EN LA ADULTEZ

La ingesta restringida de azúcar durante los primeros años de vida está relacionada con menores riesgos de varias enfermedades cardíacas en la edad adulta, incluidos ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular, según un estudio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (China) publicado por 'The BMJ' utilizando datos del final del racionamiento de azúcar en el Reino Unido en 1953.

La mayor protección contra el riesgo de desarrollar problemas cardíacos -y el mayor retraso en la aparición de la enfermedad- se observó en personas cuya ingesta de azúcar se restringió desde la concepción ("en el útero") hasta alrededor de los 2 años de edad.

Los investigadores querían examinar si restringir el azúcar durante este período está asociado con un menor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares en la edad adulta.

Utilizando el fin del racionamiento de azúcar en el Reino Unido en septiembre de 1953 como experimento natural, se basaron en datos de 63.433 participantes del Biobanco del Reino Unido (edad promedio de 55 años) nacidos entre octubre de 1951 y marzo de 1956 sin antecedentes de enfermedad cardíaca. En total, el estudio incluyó a 40.063 participantes expuestos al racionamiento de azúcar y 23.370 que no lo estuvieron.

Luego se utilizaron los registros de salud vinculados para rastrear las tasas de enfermedad cardiovascular (ECV), ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca, ritmo cardíaco irregular (fibrilación auricular), accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular, ajustándose a una variedad de factores genéticos, ambientales y de estilo de vida.

También se evaluó un grupo de control externo compuesto por adultos no nacidos en el Reino Unido que no experimentaron el racionamiento de azúcar ni cambios de política similares alrededor de 1953 para realizar comparaciones más confiables.

Los resultados muestran que una exposición más prolongada al racionamiento de azúcar se asoció con riesgos cardiovasculares progresivamente menores en la edad adulta, en parte debido a menores riesgos de diabetes y presión arterial alta.

RETRASO EN LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES CARDÍACAS

En comparación con las personas que nunca estuvieron expuestas al racionamiento, las expuestas en el útero más 1 o 2 años tuvieron un riesgo 20% menor de ECV, así como riesgos reducidos de ataque cardíaco (25%), insuficiencia cardíaca (26%), fibrilación auricular (24%), accidente cerebrovascular (31%) y muerte cardiovascular (27%).

Las personas expuestas al racionamiento en el útero y durante los primeros años de vida también mostraron retrasos progresivamente más largos (hasta dos años y medio) en la edad de aparición de problemas cardiovasculares en comparación con aquellas no expuestas al racionamiento. El racionamiento de azúcar también se asoció con aumentos pequeños pero significativos en la función cardíaca saludable en comparación con aquellos que nunca fueron racionados.

Los autores señalan que, durante el período de racionamiento, las cantidades permitidas de azúcar para todos, incluidas las mujeres embarazadas y los niños, estaban limitadas a menos de 40 g por día, y no se permitía ningún azúcar añadido a los bebés menores de 2 años, restricciones coherentes con las recomendaciones dietéticas modernas.

Este es un estudio observacional, por lo que no se pueden sacar conclusiones firmes sobre causa y efecto, y los autores reconocen, varias limitaciones, incluida la falta de datos dietéticos individuales detallados y un posible sesgo de memoria que podría haber afectado sus resultados. Sin embargo, los autores señalan que este estudio grande y bien diseñado les permitió evaluar por separado los efectos de diferentes períodos de exposición y explorar las vías potenciales que vinculan el racionamiento de azúcar y los resultados cardiovasculares.

Por lo tanto, concluyen: "Nuestros resultados subrayan el beneficio cardíaco de las políticas de racionamiento de azúcar en la primera infancia. Se recomiendan estudios adicionales que investiguen las exposiciones dietéticas individuales y consideren la interacción entre factores genéticos, ambientales y de estilo de vida para desarrollar estrategias de prevención más personalizadas".