Un 'imán' contra los nanoplásticos: El inesperado beneficio del kimchi que limpia tu organismo

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MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación del Instituto Mundial del Kimchi ha descubierto que una bacteria del ácido láctico aislada en este alimento puede ayudar a promover la eliminación de nanoplásticos del cuerpo al unirse a ellos en el intestino.

Los nanoplásticos son partículas ultrafinas que miden menos de 1 micrómetro y que se generan durante la degradación de materiales plásticos de mayor tamaño. Estas partículas pueden entrar en el cuerpo humano a través de los alimentos y el agua potable. Debido a su tamaño extremadamente pequeño, pueden atravesar la barrera intestinal y acumularse en órganos como los riñones y el cerebro. Sin embargo, las estrategias biológicas para reducir la acumulación de nanoplásticos en el tracto gastrointestinal aún se encuentran en una etapa temprana de investigación.

Un equipo de investigación del centro, financiado por el gobierno de Corea del Sur y dependiente de su Ministerio de Ciencia y TIC, dirigido por los doctores Se Hee Lee y Tae Woong Whon en WiKim, investigó la capacidad de adsorción de una bacteria del ácido láctico derivada del kimchi, 'Leuconostoc mesenteroides CBA3656', contra nanoplásticos de poliestireno (PS-NPs).

En condiciones de laboratorio estándar, la cepa CBA3656 mostró una alta eficiencia de adsorción del 87%, comparable a la de la cepa de referencia 'Latilactobacillus sakei CBA3608' (85%). Sin embargo, se observó una diferencia notable en condiciones que simulan el intestino humano. Mientras que la tasa de adsorción de la cepa CBA3608 disminuyó drásticamente al 3%, la cepa CBA3656 mantuvo un nivel de adsorción sustancialmente mayor, del 57%.

EN EL TRACTO INTESTINAL

Estos resultados indican que la cepa derivada del kimchi puede unirse de forma estable a los nanoplásticos incluso en entornos similares al tracto intestinal humano.

También se observaron hallazgos significativos en experimentos con animales utilizando un modelo de ratón libre de gérmenes. En comparación con el grupo de control que no recibió probióticos, tanto los ratones machos como las hembras a los que se les administró la cepa CBA3656 mostraron un aumento de más del doble en la cantidad de nanoplásticos detectados en las heces. Este resultado sugiere que el probiótico podría contribuir a la excreción de nanoplásticos al unirse a ellos en el intestino.

Este estudio aporta evidencia científica de que las bacterias lácticas derivadas del kimchi pueden interactuar con microcontaminantes ambientales más allá de su función tradicional en la fermentación, destacan sus autores. Los hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre posibles mecanismos biológicos que podrían ayudar a reducir la acumulación de nanoplásticos en el tracto gastrointestinal.

“La contaminación por plásticos se reconoce cada vez más no solo como un problema ambiental, sino también como una preocupación para la salud pública -- recuerda la doctora Sehee Lee, investigadora principal del estudio--. Nuestros hallazgos sugieren que los microorganismos derivados de alimentos fermentados tradicionales podrían representar un nuevo enfoque biológico para abordar este desafío emergente. Continuaremos ampliando el valor científico de los recursos microbianos del kimchi para contribuir a soluciones ambientales y de salud pública”.