Un estudio alerta sobre las dietas creadas con IA para adolescentes: calculan mal calorías y nutrientes

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cada vez más adolescentes recurren a la inteligencia artificial para algo que antes solo hacían con la ayuda de especialistas: diseñar su dieta. Con unas pocas preguntas, estas herramientas prometen generar en segundos planes de alimentación personalizados para perder peso o mejorar hábitos. La facilidad y rapidez con la que funcionan ha hecho que muchos jóvenes confíen en ellas casi como si fueran un nutricionista digital.

Pero esa confianza podría tener un problema. Un nuevo estudio ha analizado qué ocurre realmente cuando estos sistemas crean dietas para adolescentes y si sus recomendaciones coinciden con las de un profesional. Los resultados han abierto un debate entre expertos sobre hasta qué punto estas herramientas pueden influir en la salud de quienes están en pleno crecimiento.

LOS PLANES DE DIETA GENERADOS CON IA NO SIEMPRE ACIERTAN

Los modelos de IA generan planes de alimentación que se equivocan al calcular las calorías y los macronutrientes necesarios, lo que plantea posibles riesgos para la salud de los adolescentes que intentan perder peso, según investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Atlas de Estambul (Turquía), que publican sus hallazgos en 'Frontiers in Nutrition'.

Los investigadores compararon las capacidades de planificación de comidas de cinco modelos de IA, lo que les motivó a crear planes de alimentación para adolescentes que intentaban perder peso y compararon los resultados con las recomendaciones de un dietista titulado.

"Demostramos que los planes de alimentación generados por modelos de IA tienden a subestimar considerablemente la ingesta total de energía y nutrientes clave en comparación con los planes basados ??en directrices elaborados por un dietista", aporta la doctora Ayse Betül Bilen, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Atlas de Estambul. "Seguir planes de alimentación tan desequilibrados o excesivamente restrictivos durante la adolescencia puede afectar negativamente el crecimiento, la salud metabólica y los hábitos alimentarios".

Utilizando versiones gratuitas de modelos de IA, los investigadores utilizaron cinco herramientas (ChatGPT 4, Gemini 2.5 Pro, Bing Chat-5GPT, Claude 4.1 y Perplexity) para crear planes de alimentación. Las indicaciones incluían la edad, la altura y el peso de la persona a la que iba dirigido el plan, así como la instrucción de crear un plan para tres días que incluyera tres comidas y dos refrigerios al día. Se crearon planes de alimentación para cuatro adolescentes de 15 años: un niño y una niña con sobrepeso y un niño y una niña con obesidad.

Al comparar los planes de alimentación generados por IA con los elaborados por un dietista especializado en enfermedades de la adolescencia, los resultados mostraron que los modelos de IA calcularon el requerimiento energético en promedio casi 700 calorías menos que el del dietista. Esta diferencia, equivalente a una comida completa, es lo suficientemente grande como para tener graves consecuencias clínicas. Si bien la ingesta calórica se subcalculó significativamente, la ingesta de ciertos macronutrientes se sobrecalculó.

"Los planes de dieta generados por IA se desviaron constantemente del equilibrio de macronutrientes recomendado, lo que es particularmente problemático para los adolescentes", señala Bilen.

EL ERROR DE CALORÍAS QUE PREOCUPA A LOS ESPECIALISTAS

Los modelos de IA recomendaron una mayor ingesta de proteínas, unos 20 g más que la del dietista, lo que resultó en que entre el 21% y el 24% de la ingesta energética provenga de proteínas. La ingesta de lípidos recomendada por IA también fue mucho mayor que la de los planes elaborados por el dietista, ya que los lípidos representan entre el 41% y el 45% de la ingesta energética.

Sin embargo, la cantidad de carbohidratos fue significativamente menor en los planes de IA, con una diferencia promedio de alrededor de 115 g, lo que significa que solo aproximadamente entre el 32% y el 36% de la ingesta energética provino de carbohidratos. A modo de comparación, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EEUU recomiendan que entre el 30% y el 35% de las calorías provenientes de macronutrientes provengan de lípidos, entre el 15% y el 20% de proteínas y entre el 45% y el 50% de carbohidratos.

Si bien muchas directrices sobre nutrición saludable elaboradas por organizaciones sanitarias nacionales e internacionales están disponibles en línea, es posible que las herramientas de IA no basen sus resultados en directrices nutricionales basadas en la evidencia. "Los modelos de IA se entrenan principalmente para generar respuestas que parezcan plausibles y fáciles de usar, en lugar de clínicamente precisas", confirma Bilen. "Nuestros hallazgos sugieren que podrían basarse en patrones dietéticos generalizados o populares en lugar de integrar plenamente los requisitos nutricionales específicos de cada edad".

Dado que no todos los adolescentes tienen acceso a dietistas que los ayuden con la planificación de sus comidas, el equipo recomendó que quienes utilicen herramientas de IA para elaborar planes de dieta sean cautelosos. Los adolescentes también deben tener en cuenta que deben evitar las dietas demasiado restrictivas o aquellas basadas en patrones extremadamente predominantes en proteínas o grasas.

NO DEBERÍA SUSTITUIR EL ASESORAMIENTO DE UN PROFESIONAL

Los investigadores afirmaron que esperan que sus hallazgos contribuyan a concienciar sobre la limitada capacidad de las herramientas de IA para desarrollar planes de alimentación equilibrados y a la creación de herramientas más seguras y más ajustadas a las directrices profesionales. Si bien los modelos de IA evolucionan rápidamente y pueden haber mejorado desde el momento del análisis, deberían ser un complemento a la educación nutricional, en lugar de sustituir la asesoría dietética profesional, especialmente para las poblaciones vulnerables.

"La adolescencia es un período crítico para el crecimiento físico, el desarrollo óseo y la maduración cognitiva", concluye Bilen. "Una menor ingesta de energía y carbohidratos, combinada con una mayor proporción de proteínas y grasas, puede suponer riesgos durante el período de crecimiento adolescente".

Los autores del estudio recuerdan que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para obtener información rápida sobre alimentación, pero advierten de que no debería sustituir el asesoramiento de un profesional, especialmente en grupos vulnerables como los adolescentes.

Durante esta etapa de crecimiento, una dieta demasiado restrictiva o desequilibrada puede tener consecuencias a largo plazo. Por eso, los investigadores recomiendan utilizar estas herramientas con cautela y, siempre que sea posible, contrastar sus recomendaciones con especialistas en nutrición.