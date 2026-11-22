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MADRID 22 (EUROPA PRESS)

La artrosis es una enfermedad articular frecuente crónica que causa dolor, rigidez y dificultad para moverse. Afecta con mayor frecuencia las rodillas, las caderas y las manos, y se vuelve más habitual con la edad. Las personas con artrosis pueden tener más dificultades para caminar, subir escaleras o realizar tareas cotidianas.

El tratamiento se centra principalmente en aprender a controlar la afección, mantenerse físicamente activo y mantener un peso saludable. Los analgésicos a veces se pueden utilizar durante períodos cortos para ayudar con los síntomas.

Actualmente, la artrosis no tiene cura y los tratamientos se centran en aliviar los síntomas y mejorar la movilidad. Los antiinflamatorios pueden ayudar a controlar el dolor, aunque su uso prolongado puede conllevar efectos adversos. Por ello, desde hace años se estudia el posible papel de la cúrcuma, una especia culinaria que contiene curcuminoides, entre ellos la curcumina, con propiedades antiinflamatorias.

Ahora, una nueva revisión de Cochrane con participación de expertos de la Research Institute of Internal and Preventive Medicine (Rusia) ha descubierto que los suplementos de cúrcuma pueden proporcionar poco o ningún alivio del dolor clínicamente importante para las personas con artrosis de rodilla, lo que contradice las conclusiones de investigaciones anteriores que sugerían un beneficio.

NUEVE ESTUDIOS CON MÁS DE 1.200 PACIENTES

Dado que la inflamación contribuye a los síntomas de la artrosis, los suplementos de cúrcuma han despertado un gran interés como posible tratamiento. En este trabajo, un grupo internacional de investigadores examinó 9 estudios que incluyeron a 1.245 personas con artrosis de rodilla.

Los estudios compararon los suplementos de cúrcuma con placebo, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como ibuprofeno y diclofenaco, y paracetamol. Los estudios analizaron diversos extractos de cúrcuma y productos a base de curcuminoides. Estos productos diferían en su composición, contenido de curcuminoides y dosis.

Los participantes tenían una edad promedio de entre 52 y 62 años, aproximadamente dos tercios eran mujeres, y los estudios se realizaron en Australia, Bélgica, India y Tailandia. Los ensayos fueron relativamente cortos, con una duración de entre cuatro semanas y tres meses.

En concreto, en los cuatro ensayos que compararon los suplementos de cúrcuma con un placebo, en los que participaron 349 personas, la reducción adicional del dolor fue inferior a un punto en una escala de 0 a 10. Esta diferencia se sitúa por debajo de los 1,5 puntos que se consideran necesarios para que la mejoría tenga relevancia clínica para los pacientes. Por tanto, aunque pueda observarse cierta reducción del dolor, esta no alcanza un nivel que permita considerarla importante desde el punto de vista clínico.

¿QUÉ ENCONTRARON LOS INVESTIGADORES? ¿RECOMIENDAN LA CÚRCUMA?

En general, la evidencia actual no demuestra un beneficio clínico claro. En comparación con el placebo y los antiinflamatorios, la cúrcuma no resultó ser más eficaz. Sin embargo, la evidencia disponible sigue siendo incierta debido a las limitaciones de los estudios subyacentes.

"Como clínico e investigador, estos hallazgos no me sorprenden. La artrosis es una enfermedad compleja que aún no se comprende del todo. A pesar de la intensa investigación, las opciones de tratamiento farmacológico eficaces siguen siendo limitadas, y muchos enfoques prometedores han arrojado evidencia limitada o no concluyente de beneficio clínico. Una mejor comprensión de los mecanismos subyacentes a la artrosis podría ayudarnos a desarrollar tratamientos más eficaces en el futuro", señala el doctor Ivan Shirinsky, autor principal de la revisión y reumatólogo en ejercicio en el Research Institute of Internal and Preventive Medicine.

Revisiones sistemáticas previas sugirieron, en general, que la cúrcuma podría mejorar el dolor y la función física en personas con artrosis. Sin embargo, algunos de estos hallazgos podrían haber estado influenciados por estudios cuya fiabilidad no se había evaluado formalmente.

La nueva revisión Cochrane incorporó evaluaciones formales de la fiabilidad de los ensayos, lo que proporciona una garantía adicional al evaluar la evidencia disponible. Cabe destacar que diez ensayos plantearon dudas durante la evaluación de la fiabilidad y se clasificaron como pendientes de aclaración por parte de sus autores. Estos ensayos no se incluyeron en los análisis porque las dudas persistieron.

La revisión también examinó si los suplementos mejoraban la función física y la calidad de vida de las personas con artrosis de rodilla. Sin embargo, los resultados no aportaron pruebas claras de una mejoría clínicamente relevante en estos aspectos, por lo que tampoco permiten concluir que la cúrcuma ayude de forma significativa a recuperar la movilidad o a realizar las actividades cotidianas.

Los autores señalan que las revisiones anteriores solían incluir una gama más amplia de estudios, como ensayos basados únicamente en diagnósticos radiográficos de artrosis, preparados de cúrcuma no orales o productos de curcumina combinados con otros ingredientes activos. Además, las revisiones anteriores no aplicaban los mismos procedimientos de evaluación de la fiabilidad.

Las diferencias en la selección de estudios y la metodología, incluida la evaluación de la fiabilidad de los ensayos, podrían explicar por qué la nueva revisión Cochrane llegó a conclusiones más cautelosas que las revisiones anteriores.

"Esta revisión subraya la importancia de evaluar la fiabilidad de los ensayos clínicos. Estas evaluaciones ayudan a identificar los estudios que requieren mayor aclaración antes de que sus resultados puedan utilizarse para fundamentar conclusiones sobre los efectos del tratamiento", añade Shirinsky.

Al preguntarle si recomendaría suplementos de cúrcuma a pacientes con artrosis de rodilla, el doctor Shirinsky respondió que "no". "No suelo recomendar suplementos de cúrcuma a mis pacientes con artrosis de rodilla. Sin embargo, si un paciente me preguntara al respecto, le explicaría lo que sabemos y lo que aún se desconoce sobre sus beneficios y posibles riesgos, y le ayudaría a tomar una decisión informada", explica.

Los investigadores también advierten de que la información disponible sobre la seguridad de estos suplementos es limitada. La duración de los ensayos, de entre cuatro semanas y tres meses, dificulta evaluar sus posibles efectos adversos a largo plazo. Por ello, la revisión tampoco permite establecer con suficiente certeza si su consumo prolongado es seguro.