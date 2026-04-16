El consumo de ultraprocesados acelera la degeneración muscular y el riesgo de artrosis

Archivo - Ultraprocesados, comida 'rápida' - JENIFOTO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los alimentos ultraprocesados suelen tener una vida útil más larga y pueden resultar muy atractivos y prácticos. Contienen una combinación de azúcar, grasa, sal y carbohidratos que afectan el sistema de recompensa del cerebro, dificultando dejar de comerlos.

Entre estos alimentos se incluyen cereales para el desayuno, margarinas y cremas para untar, aperitivos envasados, salchichas, refrescos y bebidas energéticas, dulces y postres, pizzas congeladas, comidas preparadas, panes y bollos envasados de producción masiva, todos ellos con ingredientes sintéticos.

QUÉ DICE EXACTAMENTE EL ESTUDIO

Investigadores de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) han descubierto que una dieta rica en alimentos ultraprocesados se asocia con una mayor acumulación de grasa en los músculos del muslo, independientemente de la ingesta calórica o de grasas, la actividad física o los factores sociodemográficos en una población con riesgo de artrosis de rodilla.

Los resultados del estudio se publican en 'Radiology', la revista de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA). Una mayor cantidad de grasa intramuscular en el muslo podría aumentar el riesgo de artrosis de rodilla.

"En las últimas décadas, paralelamente al aumento de la prevalencia de la obesidad y la artrosis de rodilla, el uso de ingredientes naturales en nuestra dieta ha disminuido progresivamente y ha sido sustituido por alimentos y bebidas procesados industrialmente, con saborizantes y colorantes artificiales y alterados químicamente, que se clasifican como alimentos ultraprocesados", describe la autora principal del estudio, la doctora Zehra Akkaya, investigadora y consultora del grupo de Imágenes Musculoesqueléticas Clínicas y Traslacionales del Departamento de Radiología e Imágenes Biomédicas de la Universidad de California en San Francisco.

EL HALLAZGO CLAVE: MÁS GRASA EN EL MÚSCULO

La doctora Akkaya y su equipo de investigación se propusieron evaluar la relación entre la ingesta de alimentos ultraprocesados y la grasa intramuscular en el muslo. Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 615 personas que participaron en la Iniciativa de artrosis y que, según las imágenes diagnósticas, aún no padecían artrosis. La Iniciativa de artrosis es un estudio de investigación a nivel nacional, patrocinado por los Institutos Nacionales de la Salud, que ayuda a los investigadores a comprender mejor cómo prevenir y tratar la artrosis de rodilla.

"La artrosis es un problema de salud global cada vez más frecuente y costoso", comenta la doctora Akkaya. "Representa uno de los mayores gastos sanitarios no relacionados con el cáncer en Estados Unidos y en todo el mundo. Está estrechamente vinculada a la obesidad y a un estilo de vida poco saludable".

De los 615 individuos (275 hombres y 340 mujeres), la edad promedio fue de 60 años. En promedio, los participantes tenían sobrepeso, con un índice de masa corporal (IMC) de 27. Aproximadamente el 41% de los alimentos que consumieron durante el año anterior fueron ultraprocesados.

Los investigadores descubrieron que cuantos más alimentos ultraprocesados consumían las personas, mayor era la cantidad de grasa intramuscular que acumulaban en los músculos del muslo, independientemente de la ingesta calórica. En la resonancia magnética, esto se manifiesta como una degeneración grasa del músculo, donde las fibras musculares se reemplazan por vetas de grasa.

"Además de investigar la calidad de nuestra dieta moderna en relación con la composición muscular del muslo, en este estudio utilizamos resonancia magnética (RM) sin contraste, ampliamente disponible, lo que hace que nuestro enfoque sea accesible y práctico para el uso clínico rutinario y futuros estudios", asegura Akkaya. "Estas resonancias magnéticas no requieren tecnología avanzada ni costosa, lo que significa que pueden incorporarse fácilmente a las prácticas diagnósticas estándar".

IMPLICACIONES PARA LA ARTROSIS Y LA SALUD PÚBLICA

Al analizar cómo el consumo de alimentos ultraprocesados afecta la composición muscular, este estudio proporciona información valiosa sobre la influencia de la dieta en la salud muscular. "Esta investigación subraya el papel fundamental de la nutrición en la calidad muscular en el contexto de la osteoartritis de rodilla", incide Akkaya.

"Combatir la obesidad es un objetivo primordial y un tratamiento de primera línea para la artrosis de rodilla; sin embargo, los hallazgos de esta investigación enfatizan que la calidad de la dieta merece mayor atención, y que los programas de pérdida de peso deben tener en cuenta la calidad de la dieta más allá de la restricción calórica y el ejercicio".

Abordar los factores modificables del estilo de vida, principalmente la prevención de la obesidad mediante una dieta sana y equilibrada y el ejercicio adecuado, ha sido el pilar del tratamiento inicial de la artrosis de rodilla.

Además de otros beneficios para la salud, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados puede ayudar a preservar la calidad muscular, lo que a su vez podría aliviar la carga de la artrosis de rodilla.

"En los últimos años, varios investigadores han demostrado los efectos perjudiciales de los alimentos ultraprocesados en diversos aspectos de la salud, pero la información sobre la relación entre estos alimentos y la composición corporal en el contexto de la artrosis de rodilla es limitada", incide Akkaya.

"Este es el primer estudio que evalúa el impacto de los alimentos ultraprocesados en la composición muscular del muslo mediante resonancia magnética. Al explorar cómo el consumo de alimentos ultraprocesados afecta la composición muscular, este estudio proporciona información valiosa sobre la influencia de la dieta en la salud muscular".