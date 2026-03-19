Cuando el ultraprocesado no solo engorda: así afecta también a los huesos

Archivo - Alimentos ultraprocesados. - BEATS3/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ultraprocesados se han relacionado con más obesidad, peor control de la tensión, mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, e incluso con un aumento de la mortalidad prematura y de problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans (EEUU), junto a investigadores del Departamento de Epidemiología de Escuela de Salud Pública de la Universidad Sun Yat-sen en Shenzhen (China), revela que consumir más alimentos ultraprocesados también puede ser perjudicial para los huesos.

CUANDO LO QUE COMES TAMBIÉN SE NOTA EN LOS HUESOS

En el estudio, publicado en 'The British Journal of Nutrition', se ha observado que quienes consumían más alimentos ultraprocesados (AUP) tenían una menor densidad mineral ósea y un mayor riesgo de fracturas de cadera.

MÁS DE 8 RACIONES AL DÍA Y UN 10% MÁS DE RIESGO

El estudio contó con la participación de más de 160.000 personas de la base de datos del Biobanco del Reino Unido, los datos que destacan del estudio es que los participantes consumían, en promedio, unas 8 raciones de alimentos ultraprocesados al día. Si bien las raciones varían según el tipo de alimento, esto equivale a un plato principal congelado, una galleta y un refresco.

"Nuestro grupo de estudio fue seguido durante más de 12 años, y descubrimos que un alto consumo de alimentos ultraprocesados estaba relacionado con una reducción de la densidad mineral ósea en varias zonas, incluyendo áreas clave del fémur superior y la región lumbar", afirmó Lu Qi, coautor principal, titular de la Cátedra Distinguida HCA Regents y profesor de la Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical Celia Scott Weatherhead de la Universidad de Tulane.

"Si bien estudios recientes han demostrado que el consumo de alimentos ultraprocesados puede afectar la salud ósea, esta es la primera vez que se examina esta relación directamente en humanos", afirma el investigador.

Por cada 3,7 raciones adicionales consumidas diariamente, el riesgo de fractura de cadera aumentaba un 10,5 por cienton, según han observado los investigadores.

LOS MÁS JÓVENES Y CON BAJO PESO, LOS QUE MÁS NOTAN EL IMPACTO

"Los alimentos ultraprocesados se encuentran fácilmente en cualquier visita al supermercado, y estos hallazgos aumentan la preocupación sobre cómo pueden afectar nuestra salud ósea", ha afirmado el investigador.

El estudio reveló además que la relación adversa entre los alimentos ultraprocesados y la densidad ósea era más evidente entre las personas menores de 65 años y las que tienen bajo peso (IMC inferior a 18,5). Un IMC bajo es un factor de riesgo para la salud ósea y puede agravar los efectos de los alimentos ultraprocesados sobre la densidad ósea.

Según Qi, esta relación podría ser más fuerte en personas menores de 65 años debido a una mayor capacidad digestiva que absorbe mejor los ingredientes poco saludables presentes en los alimentos ultraprocesados.

Este estudio se basa en investigaciones previas que examinan la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y la salud ósea. Un estudio de 2024 halló que un alto consumo de estos alimentos se asociaba con un mayor riesgo de osteoporosis. Otro estudio realizado en 2016 con mujeres embarazadas y sus hijos reveló que vivir cerca de establecimientos de comida rápida se asociaba con un menor contenido mineral óseo en los bebés.

"Nuestros resultados no son sorprendentes. Los alimentos ultraprocesados se han asociado sistemáticamente con diversos trastornos relacionados con la nutrición, y la salud ósea depende de una nutrición adecuada", señala Qi.

Al respecto, el subdirector de Safe Food Advocacy Europe (SAFE), Luigi Tozzi, advierte que este estudiop debe recordar "una vez más" que "la preocupación pública por los alimentos ultraprocesados no es irracional". Al contrario, añade, "se basa en evidencia científica respaldada por abundantes datos independientes".

"Debemos adaptar nuestras políticas de salud pública a esta evidencia, centrándonos en la prevención y fomentando la disminución del consumo de alimentos ultraprocesados y un cambio hacia alimentos integrales y dietas más saludables", señala a Europa Press.

En los últimos años se ha ido acumulando evidencia de que abusar de los alimentos ultraprocesados no solo suma calorías vacías, sino que se asocia con más obesidad, peor control de la tensión y un mayor riesgo de diabetes y enfermedad cardiovascular.

Estos productos suelen concentrar azúcares libres, grasas saturadas y sal, mientras aportan muy poca fibra, proteínas de calidad, vitaminas o minerales esenciales, una combinación que favorece el aumento de peso y empeora los factores de riesgo cardiometabólicos con el tiempo.