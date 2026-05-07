Un consenso de expertos europeos pide ya tratar los alimentos ultraprocesados como un factor de riesgo cardiovascular

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los alimentos ultraprocesados son productos industriales listos para consumir, con muchos ingredientes, aditivos y poca materia prima fresca, como bollería envasada, refrescos, snacks, platos preparados o embutidos industriales. Se asocian a más obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y un mayor riesgo de enfermedades y muerte cardiovascular.

HASTA UN 65% MÁS DE RIESGO DE MUERTE CARDIOVASCULAR

Las personas que consumen más alimentos ultraprocesados (AUP) tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y de morir, según un consenso de expertos europeos publicado en el European Heart Journal.

En concreto, la declaración de consenso clínico proviene del Consejo de Práctica Cardiológica de la Sociedad Europea de Cardiología y la Asociación Europea de Cardiología Preventiva, junto con un grupo de expertos en el tema, liderado por la profesora Luigina Guasti de la Universidad de Insubria, Varese, Italia; la doctora Marialaura Bonaccio, IRCCS NEUROMED, Pozzilli, Italia; el profesor Massimo Piepoli, Universidad de Milán, Italia; y la profesora Licia Iacoviello, Universidad LUM, Casamassima, Italia.

El trabajo recopila los resultados de todas las investigaciones publicadas hasta la fecha sobre los AUP y las enfermedades cardiovasculares. Así, destaca los riesgos de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica y muerte por enfermedades cardiovasculares que ahora se han relacionado con el consumo de grandes cantidades de alimentos ultraprocesados.

Los autores del informe instan a los médicos a hablar con sus pacientes sobre la cantidad de alimentos ultraprocesados ??que consumen y a aconsejarles sobre cómo reducir su consumo.

La profesora Guasti comenta: "Los alimentos ultraprocesados, elaborados con ingredientes y aditivos industriales, han reemplazado en gran medida las dietas tradicionales. Las investigaciones sugieren que estos alimentos están relacionados con varios factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión arterial, y con el riesgo de desarrollar y morir por enfermedades cardíacas. Sin embargo, esta evidencia aún no se ha incorporado al asesoramiento que damos a los pacientes sobre alimentación saludable.

A lo que agrega: "Esperamos que esta declaración de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología ayude a los médicos a reconocer los UPF como un factor de riesgo potencial y a proporcionar una guía clara a sus pacientes sobre cómo limitar los UPF para prevenir factores de riesgo cardiovascular, enfermedades y la muerte."

Entre las conclusiones destaca que: los adultos con el mayor consumo de UPF tienen hasta un 19% más de riesgo de padecer enfermedades cardíacas, un 13% más de riesgo de fibrilación auricular y hasta un 65% más de riesgo de muerte cardiovascular, en comparación con aquellos con el menor consumo. Estos alimentos también empeoran factores de riesgo clave, como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la acumulación de grasas poco saludables en el torrente sanguíneo.

EL PROBLEMA NO ES SOLO LO QUE COMES, SINO CÓMO ESTÁ PROCESADO

Por otra parte, se señala que el consumo de alimentos ultraprocesados (UPF) está aumentando en Europa, con un porcentaje de calorías provenientes de UPF que oscila entre el 61% en los Países Bajos y el 54% en el Reino Unido, hasta el 25% en España, el 22% en Portugal y el 18% en Italia.

La mayoría de las guías alimentarias nacionales priorizan las recomendaciones basadas en nutrientes y no abordan el tema del procesamiento de los alimentos. En este contexto, los autores reclaman mejorar la comprensión pública de los UPF mediante el etiquetado de los alimentos, la regulación alimentaria y las directrices actualizadas. También plantean que los médicos que tratan a personas con enfermedades cardiovasculares, o con riesgo de padecerlas, deberían preguntar sobre los alimentos ultraprocesados al evaluar la dieta de sus pacientes.

LOS EXPERTOS PIDEN ACTUAR: MENOS ULTRAPROCESADOS EN LA DIETA

Asimismo, opinan que los médicos deberían hablar con los pacientes sobre cómo reducir el consumo de alimentos ultraprocesados para disminuir el riesgo, junto con otros consejos sobre dieta, actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol, incluyendo la explicación de que los alimentos comercializados como "más saludables" a menudo pueden ser ultraprocesados.

Los autores afirman que la evidencia sobre los riesgos de la UPF es consistente en poblaciones amplias y diversas, y se mantiene vigente en diferentes riesgos cardiovasculares, enfermedades y mortalidad. Sin embargo, advierten que la mayor parte de la investigación se basa en estudios observacionales, con pocos ensayos de intervención a largo plazo.

La investigación sobre los alimentos ultraprocesados (AUP) se ha ido acumulando durante una década y pone de relieve los riesgos de su elevado consumo y los beneficios de elegir alimentos integrales o mínimamente procesados.

Esto subraya que la prevención de enfermedades no debe centrarse únicamente en los nutrientes, sino también en el grado de procesamiento de los alimentos. Incluso los alimentos con un buen perfil nutricional pueden ser perjudiciales si están altamente procesados. Integrar la concienciación sobre los AUP en la atención médica rutinaria podría mejorar la salud de los pacientes sin aumentar significativamente los costes ni el tiempo.