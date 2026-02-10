Congreso y Senado aprueban reforzar las campañas educativas sobre los riesgos del consumo de bebidas energéticas

Archivo - Imagen de recurso de un joven mira la sección de bebidas energéticas en el supermercado.- SOLSTOCK - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) del PSOE para reforzar las campañas educativas, divulgativas y de sensibilización sobre el consumo responsable de bebidas energéticas, con el fin de aumentar el conocimiento entre padres y jóvenes sobre sus posibles efectos adversos, especialmente cuando se combinan con alcohol.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la percepción del riesgo y reducir los efectos adversos asociados al consumo de bebidas energéticas, especialmente cuando se combinan con alcohol, y ha sido aprobada con una enmienda transaccional del PP, con 34 votos a favor y dos en contra.

Durante su defensa, la diputada del PSOE Caridad Rives ha recordado que en 2025 el 38,4 por ciento de los jóvenes españoles de entre 14 y 18 años reconocía haber consumido bebidas energéticas en los 30 días previos, mientras que el 15,2 por ciento admitía haberlas combinado con alcohol.

Asimismo, Rives ha subrayado que cada vez son más los estudios que demuestran que el consumo de estas bebidas son perjudiciales para la salud. "Muchos de los ingredientes de la amplia y diversa oferta de bebidas energéticas pueden contribuir a la aparición de problemas cardiovasculares, hematológicos, neurológicos, psicocomportamentales, hipertensión, pérdida de masa ósea, alteración del sistema nervioso central o obesidad. Y efectos secundarios como palpitaciones, insomnio o náuseas", ha detallado la diputada.

Tras ello, ha lamentado que algunos jóvenes acaban en el hospital por el consumo de estas bebidas "casi siempre mezcladas con otras sustancias, con las que se potencian mutuamente sus efectos". "Aunque también es cierto que en algunos casos disfrazan la percepción de los efectos. Por ejemplo, la ingesta de cafeína disminuye la percepción de una borrechera por ingesta de alcohol, con el riesgo que esto conlleva", ha manifestado.

Al hilo, ha recordado que en marzo de 2025 el PSOE presentó en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo una iniciativa, aprobada con aportaciones del PP, para regular las bebidas energéticas en línea con otros países del entorno, promoviendo la homogeneización entre las legislaciones autonómicas que ya han sido aprobadas en algunas comunidades como Galicia o Asturias.

En este contexto, ha señalado que los datos sobre el consumo de estas bebidas deben consolidarse y ampliarse su estudio por franjas de edad y sectores poblacionales con distintos determinantes sociales. "Y en una sociedad cada vez más mediatizada, tanto con la publicidad tradicional como a través de redes sociales, hay que actuar muy coherentemente para desvincular el uso de estas bebidas", ha finalizado.

ENMIENDAS DEL PP

Por su parte, la senadora del PP María del Mar San Martín ha defendido la enmienda presentada por su Grupo, en la que ha pedido analizar el estado actual de la promoción comercial y la publicidad e incluir nuevas líneas de análisis de los datos de consumo. "No solamente revisarlos sino incluirlos para con el objeto de conocer la cantidad como la frecuencia del consumo de este tipo de bebidas", ha añadido.

Además, la enmienda plantea realizar un análisis de la legislación actual, ya que este tipo de bebidas están enmarcadas dentro de las bebidas refrescantes. "Entendemos que debe haber una propuesta de introducción de una categoría diferenciada para estas bebidas energéticas que tantos problemas están dando a la salud de los menores", ha apuntado.

Por último, el diputado de Sumar Rafael Cofiño ha advertido de los riesgos que supone mezclar las bebidas energéticos con el alcohol, lo que, a su juicio, "puede suponer una puerta al consumo de alcohol de forma temprana". En este punto, ha recordado que se encuentra en tramitación la ley de alcohol y menores: "Una ley mayor que es prioritaria".

MEJORAR LA PREVENCIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO ALCOHÓLICO FETAL

La Comisión Mixta también ha aprobado este martes, con 35 votos a favor y una abstención, una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PP con el fin de mejorar la prevención y el tratamiento del trastorno del espectro alcohólico fetal (TEAF).

La propuesta propone que el trastorno del espectro alcohólico fetal sea abordados de forma explícita en las políticas sobre adicciones. "Solicitamos al Gobierno y al Ministerio de Sanidad que mejoren los recursos todo lo posible, con las consignaciones presupuestarias necesarias", ha afirmado la senadora del PP Antonia López, quien ha defendido la iniciativa.

La senadora 'popular' ha explicado que este trastorno es reconocido como un "importante problema de salud pública" relacionado con el consumo de alcohol durante el embarazo. "Aunque hay conciencia creciente entre las autoridades sanitarias y se desarrollan protocolos de prevención y atención, la prevalencia real sigue siendo incierta, ya que no existen datos epidemiológicos nacionales robustos y las cifras disponibles provienen de estimaciones o estudios regionales", ha añadido.

Además, ha denunciado que este trastorno está infradiagnosticado debido a que muchas personas que lo sufren no muestran rasgos físicos evidentes y sus síntomas se solapan con TDAH, trastorno del aprendizaje o autismo.

A continuación, ha advertido de que las campañas de prevención del consumo de alcohol a veces no incluyen mensajes claros sobre el embarazo. "No existen protocolos sistemáticos de cribado de consumo de alcohol en mujeres en edad fértil y la formación, como hemos dicho ya, de profesionales en adicciones sobre TEAF a veces es limitada y desigual. Por ello, proponemos que el TEAF sea abordado de forma explícita en las políticas sobre adicciones", ha finalizado.

REINSERCIÓN DE PERSONAS QUE HAN SUPERADO UNA ADICCIÓN A LAS DROGAS

El Parlamento también ha aprobado este martes, con 20 votos a favor y 16 abstenciones, una proposición no de ley (PNL) de Vox relativa a la reinserción social de personas que han superado una adicción a las drogas.

El diputado de Vox Tomás Fernández, quien ha defendido la iniciativa, ha explicado que el consumo de sustancias psicoactivas ha constituido y sigue constituyendo hoy en día una de las problemáticas de salud pública más importantes en nuestro país.

"Esta realidad exige una respuesta por parte de las administraciones públicas que debe de ir más allá de lo que supone la atención puntual a esta adición y se articule como una política integral de prevención, tratamiento y reinserción", ha manifestado Fernández.

Por ello, la iniciativa pide reforzar la formación de personal sanitario para el tratamiento y acompañamiento de las personas que han superado una adicción a las drogas en los campos de la salud física y mental. Así como ampliar y mejorar los programas de capacitación laboral o educativa que permitan a las personas que han superado una adicción a las drogas a encontrar empleo y tener una vida estable.

"Por último, la atención sanitaria especializada no debe interrumpirse una vez que la persona se ha incorporado a la vida social y laboral, ya que el seguimiento continuado, incluso después de la fase más intensiva del tratamiento, es la clave para consolidar los logros alcanzados y detectar de forma temprana posibles situaciones de riesgo", ha añadido el diputado de Vox.

Pese a salir adelante, la PNL ha contado con el voto en contra de Sumar, que ha defendido la labor del Gobierno en este aspecto: "Confunden reconocer un problema con ignorar lo que ya se está haciendo para abordarlo, y ahí es donde fallan estripitosamente", ha reprochado la senadora Carla Delgado.