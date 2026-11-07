¿Cambiar la sal de tu cocina para proteger tu corazón? Esta alternativa podría evitar millones de muertes

Archivo - Dos cucharas de sal - SIMARIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto George para la Salud Global, en Australia, han realizado un estudio sobre los beneficios para la salud de sustituir el suministro de sal por sal enriquecida con potasio en 193 países y han descubierto que se podrían prevenir casi tres millones de muertes y diez millones de nuevos casos de enfermedades cardiovasculares y renales cada año a nivel mundial.

Bruce Neal, profesor titular del Instituto George, afirma que los beneficios para la salud serían generalizados y podrían evitar hasta una de cada diez muertes cardiovasculares en la mayoría de los países.

"El consumo excesivo de sodio y la falta de potasio son causas bien conocidas de hipertensión arterial, un importante factor de riesgo para afecciones potencialmente mortales como accidentes cerebrovasculares, infartos y enfermedades renales. Cambiar a sal enriquecida con potasio soluciona ambos problemas dietéticos al mismo tiempo, con importantes beneficios para la salud", advierte.

"Si bien un cambio global de la sal común a un sustituto enriquecido con potasio es ideal, este es un punto de partida para que los países consideren la oportunidad, que tiene un potencial mucho mayor y un costo mucho menor que muchos tratamientos farmacológicos", precisa.

La sal enriquecida con potasio se elabora sustituyendo parte del cloruro de sodio -componente de la sal de mesa común- por cloruro de potasio. Tiene el mismo aspecto, sabor y se cocina igual que la sal común. En 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) avaló el uso de sal enriquecida con potasio para reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En todo el mundo, uno de cada tres adultos de entre 30 y 79 años padece hipertensión arterial, lo que equivale a unos 1400 millones de personas. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial, provocando 19,2 millones de fallecimientos en 2023, un aumento de casi el 50 % en los últimos 30 años.

El estudio examinó diversos escenarios hipotéticos, desde la eliminación total de la sal a nivel mundial hasta un uso más específico entre personas con hipertensión arterial diagnosticada y tratada. Incluso el nivel más limitado de cambio mostró importantes beneficios para la salud.

Así, según sus resultados, para la población adulta mundial (4.600 millones de personas) si solo se utiliza sal de mesa común en el hogar, el alcance del cambio permitiría evitar 1,85 millones de muertes y prevenir 6,19 millones de casos de ECV y enfermedad renal crónica (ERC). Si solo se utiliza sal en alimentos procesados y de restaurantes, se evitarían 1,56 millones de muertes y se prevendrían 5,46 millones de casos de ECV y ERC, y si se aplican ambos, se evitarían 2,96 millones de muertes y se prevendrían 10,17 millones de casos de ECV y ERC.

Para el 80% de las personas con hipertensión diagnosticada o tratada (659 millones de personas diagnosticadas, 524 millones de personas tratadas), si solo se utiliza sal de mesa común en el hogar se evitarían 0,59 millones de muertes y se prevendrían 1,72 millones de casos de ECV y ERC. Si solo se utiliza sal de mesa común se evitarían 0,48 millones de muertes y se prevendrían 1,41 millones de casos de ECV y ERC.

Los autores apuntan que, si bien los beneficios potenciales son considerables, una preocupación podría ser el riesgo de niveles elevados de potasio (hiperpotasemia) en personas con enfermedad renal avanzada. Sin embargo, el estudio reveló que, incluso entre los pacientes con enfermedad renal avanzada, los beneficios superaban los riesgos.

"Las personas con enfermedad renal grave y aquellas que toman medicamentos que elevan significativamente los niveles de potasio en sangre deben tomar precauciones. Los riesgos para este grupo pueden controlarse eficazmente mediante la educación del paciente, el etiquetado de los productos y la supervisión clínica", explica el nefrólogo Profesor Vivek Jha, Investigador Principal del Instituto George en India.

El profesor Neal destaca la necesidad de estrategias específicas para cada país, adaptadas a si la mayor parte del consumo de sodio proviene de la sal doméstica o de los alimentos procesados.

"Para aprovechar al máximo las ventajas de cambiar a sal enriquecida con potasio, necesitamos que la industria alimentaria de Europa y Norteamérica -donde más del 70 % del consumo de sal proviene de alimentos procesados y de restaurantes- se sume a esta iniciativa. Esto también requeriría investigar cómo aumentar la producción de cloruro de potasio para satisfacer la demanda", subraya.

Según los datos del estudio, el impacto anual estimado en la salud de sustituir toda la sal por sal enriquecida con potasio según el país sería 1.082.666 muertes anuales prevenidas, 3.614.123 casos de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal prevenidos al año, para un total de 4.696.789 eventos fatales y no fatales prevenidos en China.

En India se estiman 399.884 muertes anuales prevenidas, 1.528.494 casos de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal prevenidos al año, sumando un total de 1.928.378 eventos fatales y no fatales prevenidos, mientras que en EE.UU se estiman 104.787 muertes anuales prevenidas, 491.905 casos de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal prevenidos al año, alcanzando un total de 596.692 eventos fatales y no fatales prevenidos.

El estudio también analiza México, donde se estiman 30.464 muertes anuales prevenidas, 138.546 casos de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal prevenidos al año, con un total de 169.010 eventos fatales y no fatales prevenidos; o Nigeria, donde se estiman 18.069 muertes anuales prevenidas, 59.348 casos de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal prevenidos al año, dando un total de 77.417 eventos fatales y no fatales prevenidos.

En Reino Unido se estiman 12.951 muertes anuales prevenidas, 59.988 casos de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal prevenidos al año, para un total de 72.939 eventos fatales y no fatales prevenidos. En Sudáfrica se estiman 6.761 muertes anuales prevenidas, 22.955 casos de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal prevenidos al año, sumando un total de 29.716 eventos fatales y no fatales prevenidos. Y en Australia se estiman 2.076 muertes anuales prevenidas, 15.674 casos de enfermedad cardiovascular y enfermedad renal prevenidos al año, con un total de 17.750 eventos fatales y no fatales prevenidos.