Por qué las bebidas 'detox' y otras como el agua con limón no deben consumirse sin comida de acompañamiento

Archivo - Expertos señalan que las bebidas 'detox' y otras como el agua con limón no deben consumirse sin comida de acompañamiento - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / VERA_PETRUNINA

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La odontóloga de Sanitas Dental, Lorena Trinidad, y la nutricionista de Blua de Sanitas, Verónica Velasco, han señalado que las bebidas 'detox' y otras como el agua con limón no deben consumirse sin una comida como acompañamiento, ya que pueden erosionar el esmalte.

"La erosión dental suele desarrollarse de forma silenciosa", ha señalado Trinidad, que ha añadido que "las molestias aparecen con frecuencia cuando el esmalte ya ha perdido espesor o la dentina ha quedado más expuesta". "Por este motivo, conviene prestar atención al patrón de consumo antes de que aparezca la sensibilidad", ha puesto de manifiesto.

En este sentido, y debido a que el consumo frecuente y mantenido de las bebidas aumenta la exposición de los dientes a sustancias ácidas, lo que favorece el desgaste progresivo del esmalte, han explicado que suele avanzar sin dolor durante sus primeras fases. Con el tiempo, puede aparecer sensibilidad ante alimentos fríos, bordes dentales más transparentes, pérdida de brillo o una tonalidad más amarillenta, debido a que la dentina situada bajo el esmalte se hace más visible.

RECOMENDACIONES

A pesar de que la saliva ayuda a neutralizar el entorno y recuperar parte de los minerales, es necesario, consumir alimentos que estimulan la salivación, cómo lácteos o frutos secos, o que aportan calcio, como verduras de hoja verde o semillas de sésamo, que ayudan a la remineralización natural. Junto a ello, es oportuno reducir el tiempo de contacto con los dientes, por lo que conviene ingerir las bebidas sin retenerlas ni moverlas por la boca.

Además, las expertas abogan por beber agua después de consumirlas, lo que contribuye a arrastrar los restos; dejar pasar entre 30 y 60 minutos para cepillarse los dientes; y mantener una higiene adecuada con pasta fluorada, además de con un cepillado de filamentos suaves y sin ejercer una presión excesiva.

"Cuando una persona recurre a estos productos de manera habitual, resulta conveniente revisar qué espera conseguir y si están desplazando comidas completas o hábitos realmente beneficiosos", ha manifestado, por otra parte, Velasco, y es que, "desde el punto de vista nutricional, conviene construir una rutina sostenible y ajustada a las necesidades individuales".

Por último, Trinidad ha explicado que "la videoconsulta puede servir como primera orientación cuando aparece sensibilidad o se observan cambios en el aspecto de los dientes". "Si existe sospecha de erosión, la exploración presencial permite valorar el desgaste, descartar otras causas y establecer las medidas adecuadas para frenar su evolución", ha finalizado.