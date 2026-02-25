Una alimentación saludable reduce hasta un 30% el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, según nutricionistas

Archivo - Alimentación saludable - FCAFOTODIGITAL/HOSPITAL REY JUAN CARLOS - Archivo

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa) ha presentado la guía 'Nutrición Primaria', el primer documento elaborado íntegramente por dietistas-nutricionistas para la prevención y el tratamiento de las diez enfermedades no transmisibles más prevalentes.

Según indica el manual, el 82 por ciento de las muertes a nivel nacional se atribuyen a este tipo de patologías, en las que la alimentación es un factor clave en su desarrollo y tratamiento. Una alimentación saludable reduce hasta un 30% el riesgo de padecerlas.

La presidenta del Colegio Oficial, Maite Navarro, ha puesto en valor el valor al colectivo de dietistas-nutricionistas como figura "esencial" en la prevención de estas enfermedades, según ha indicado la entidad en un comunicado. "Las recomendaciones nutricionales van más allá de la pérdida de peso y redundan en beneficio de la salud de la población tanto en términos de prevención de enfermedades como de mejora de la calidad de vida", ha explicado.

La guía actualiza, en base a las evidencias científicas más recientes, las pautas nutricionales a seguir por pacientes con enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, osteoporosis o síndrome del intestino irritable, entre otras.

Por su parte, los autores de la guía, Carlos Mudarra y Marta Dasí, han explicado en la presentación de la guía cómo alimentación mejora el tratamiento y prevención de estas patologías y otras como la obesidad, el hipotiroidismo o la anemia. Tal y como han destacado durante su exposición, la alimentación puede reducir hasta un 30% el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, lo que convierte la atención, control y abordaje nutricional en "clave" para avanzar en términos de salud.

La clausura del acto fue a cargo de José Gosálbez, concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València, quien ha celebrado "la llegada de una herramienta tan interesante y valiosa que se convierte en una hoja de ruta para la prevención de estas patologías". "Contar con el criterio de los dietistas-nutricionistas en este ámbito es fundamental para que la salud empiece por la base, por la alimentación, porque no hay salud sin una buena nutrición", señaló.