Una investigación señala los primeros seis meses como el periodo "clave" para consolidar cambios en dieta y ejercicio

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha participado en un estudio internacional que ha comprobado que los primeros seis meses son el periodo "clave" para consolidar cambios en dieta y ejercicio y que ha identificado cinco patrones clave para ambos aspectos.

Este trabajo, publicado en la revista especializada 'Annals of Behavioral Medicine', ha contado con los datos de 439 adultos que han participado durante dos años en un programa intensivo que combinaba sesiones presenciales y telefónicas y seguimiento digital, el ensayo PROPEL, que ha sido desarrollado en clínicas de atención primaria de Estados Unidos, con la colaboración del Centro de Investigación Biomédica Pennington (BRCs, por sus siglas en inglés) y el citado centro académico madrileño.

Tal y como señala esta investigación, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que no existe una única estrategia válida para todas las personas que intentan perder peso. "Identificar las distintas trayectorias ayuda a comprender por qué algunas personas mantienen hábitos saludables y otras no, y permite detectar a los grupos con mayor riesgo de abandono o fracaso", han señalado.

En este contexto, los investigadores han indicado que un primer grupo mostró una actividad física moderada y una reducción inicial del consumo de grasa, con mejoras tempranas que, luego, se estabilizaron. Otro presentó baja actividad física y una dieta irregular, con pocos cambios y una ingesta de grasa que aumentaba y disminuía con el tiempo.

PATRONES

El grupo más numeroso combinó altos niveles de actividad física con una menor ingesta de grasa, aunque se observó un descenso de la actividad tras los primeros seis meses. Mientras, un cuarto se caracterizó por un aumento inicial de la actividad y una mejora en la dieta, seguido de un rebote hacia hábitos menos saludables, y el último (en el que había una mayor proporción de personas con diabetes) apenas mostró cambios, manteniéndose inactivo y con una alta ingesta de grasa.

Los datos obtenidos refuerzan la necesidad de diseñar intervenciones más personalizadas para lograr cambios duraderos en los hábitos de vida, han indicado los investigadores, entre los que se encuentran Miguel Ángel Rojo-Tirado, Deng Wang y Peter T. Katzmarzyk. Todo en el contexto actual de que más del 40 por ciento de la población adulta en Estados Unidos presenta obesidad y en Europa, aunque este porcentaje es más bajo, cerca del 60 por ciento presenta exceso de peso.