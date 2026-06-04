La AESAN vuelve a ampliar su alerta por presencia de almendra y huevo no declarada en un postre procedente de España - AESAN

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha vuelto a ampliar su alerta por presencia de almendra y huevo no declarada en un postre procedente de España, en concreto el producto 'Delicias de Galleta María', ya que se ha confirmado que hay un lote más afectado.

Según ha expuesto este organismo, ha tenido conocimiento, "a través de la empresa responsable", de la retirada del lote '0807BK', con fecha de caducidad de 8 de julio. Este se une así al lote que ya estaba afectado, siendo este el '3006BK, con fecha de caducidad de 30 de junio.

Esta información "es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros", ha continuado la AESAN.

DISTRIBUCIÓN "EN CASI TODO EL TERRITORIO NACIONAL"

Por tanto, los lotes afectados son los citados de la marca 'La Lechera', cuyo nombre del producto es 'Delicias de Galleta María'. Estos se presentan en embalaje de dos unidades de 125 gramos conservadas a temperatura refrigerada. "Según la información disponible, la distribución ha sido en casi todo el territorio nacional", ha explicado.

"Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización", ha continuado.

Por último, esta institución ha subrayado que, "como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras o al huevo que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo". De cualquier forma, "el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población", ha aclarado.