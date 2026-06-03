La AESAN amplía la alerta por la presencia de almendra y huevo no incluidos en el etiquetado de un postre

Imagen del producto afectado. - AESAN

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta por la presencia de almendra no declarada en un postre procedente de España, tras detectarse también la presencia de huevo no incluido en el etiquetado.

Como ampliación de la información transmitida el pasado 02/06/2026, la AESAN ha tenido conocimiento a través de la empresa responsable de que el producto 'Delicias de Galleta María', con fecha de caducidad 30/06, presenta, además de almendras, huevo no incluido entre los ingredientes declarados.

Esta información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En concreto, se trata del producto con el nombre 'Delicias de galleta María', de la marca La Lechera y que se presenta en un embalaje de 2 unidades por 125 gramos. Mientras que la fecha de caducidad/lote es 30/06.

Según la información disponible, la distribución ha sido en casi todo el territorio nacional. Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, la AESAN recomienda a las personas con alergia a las almendras o al huevo que pudieran tener el producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. No obstante, la Agencia recuerda que el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población.