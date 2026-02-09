El aceite de oliva virgen protege la salud cognitiva por la microbiota intestinal, según un estudio

Investigadores trabajando en el laboratorio - URV

TARRAGONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Unidad de Nutrición Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, el Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) y el CIBERobn revela que el aceite de oliva virgen puede tener un papel "determinante" en la protección de la función cognitiva a través de la microbiota intestinal.

Se trabajó con datos de 656 personas de entre 55 y 75 años con sobrepeso u obesidad y síndrome metabólico, "un conjunto de factores de riesgo que incrementan la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares", informa la URV en un comunicado este lunes.

La información, recopilada en el proyecto PREDIMED-Plus durante dos años, incluía también el consumo de distintos tipos de aceite de oliva --virgen y refinado--, la composición de la microbiota intestinal y un seguimiento de los cambios en la función cognitiva.

Los resultados muestran que quienes consumían aceite de oliva virgen en lugar de refinado presentaban una mejor evolución de la función cognitiva y una mayor diversidad de la microbiota intestinal, "un marcador importante de salud intestinal y metabólica".

El consumo de aceite de oliva refinado se asoció con una microbiota menos diversa a lo largo del tiempo; y también se identificó un género de bacterias de la microbiota --Adlercreutzia--, como "posible indicador de la asociación beneficiosa entre el consumo de aceite de oliva virgen y la preservación de la función cognitiva".

Según los investigadores, este hallazgo sugiere que parte de los beneficios del consumo de este tipo de aceite sobre las funciones cerebrales podrían explicarse a través de "su impacto en la composición de la microbiota intestinal".