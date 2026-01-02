Terapia hormonal en la menopausia: lo que la ciencia dice sobre el riesgo de demencia

Archivo - Ugr Un Estudio De La Ugr Revela Que La Terapia Hormonal Mejora La Salud Ósea Y Cardiovascular De Las Mujeres Con Menopausia Tras 20 Años De Tratamiento - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

La menopausia es un momento de grandes cambios en la vida de muchas mujeres, y la terapia hormonal ha sido durante décadas una herramienta clave para aliviar sus síntomas. Sin embargo, una pregunta ha generado preocupación: ¿podría afectar la memoria o aumentar el riesgo de demencia?

Ahora, un equipo internacional de investigadores ha revisado la evidencia de más de un millón de participantes para arrojar luz sobre esta cuestión. Los hallazgos prometen ayudar a despejar la incertidumbre que muchas mujeres y profesionales sanitarios han enfrentado durante años.

LA SALUD COGNITIVA EN LA MENOPAUSIA BAJO LA LUPA

Una importante revisión de investigaciones previas no ha encontrado evidencia de que la terapia hormonal sustitutiva para la menopausia aumente o disminuya el riesgo de demencia en mujeres posmenopáusicas, en un nuevo estudio dirigido por investigadores del University College de Londres (UCL) en Reino Unido.

Los hallazgos, encargados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicados en 'The Lancet Healthy Longevity', agregan un conocimiento muy necesaria a un tema muy debatido y refuerzan la orientación clínica actual de que la terapia hormonal para la menopausia, también llamada terapia hormonal sustitutiva (THS), debe guiarse por los beneficios y riesgos percibidos y no por la prevención de la demencia.

La nueva revisión sistemática y metanálisis es la síntesis más completa y rigurosa de evidencia sobre la terapia hormonal en la menopausia y el riesgo de demencia realizada hasta la fecha, incluidos datos de más de un millón de participantes.

REVISIÓN GLOBAL: MÁS DE UN MILLÓN DE DATOS

La publicación del estudio se produce tras el anuncio en noviembre de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) de eliminar las advertencias de "recuadro negro" en los productos de terapia hormonal para la menopausia.

Estas advertencias incluían previamente afirmaciones refutadas sobre posibles riesgos para la salud a largo plazo, incluyendo una sobre un posible aumento del riesgo de demencia. El anuncio de la FDA sugirió además que la terapia hormonal para la menopausia podría reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer; sin embargo, los hallazgos de esta última revisión indican que esta afirmación tampoco está respaldada por la evidencia disponible.

La autora principal, la estudiante de doctorado Melissa Melville (UCL Psychology & Language Sciences), detalla: "En todo el mundo, la demencia afecta desproporcionadamente a las mujeres, incluso después de tener en cuenta su mayor esperanza de vida, por lo que existe una necesidad urgente de comprender qué podría estar impulsando ese riesgo e identificar formas de reducir el riesgo de demencia en las mujeres".

La terapia hormonal para la menopausia se usa ampliamente para controlar los síntomas de la menopausia; sin embargo, su impacto en la memoria, la cognición y el riesgo de demencia sigue siendo uno de los temas más debatidos en la salud femenina.

LO QUE SABEMOS (Y LO QUE AÚN FALTA POR DESCUBRIR)

Investigaciones contradictorias y la preocupación por sus posibles efectos nocivos han alimentado el debate público y clínico, generando incertidumbre entre mujeres y profesionales sanitarios sobre si la terapia hormonal para la menopausia podría aumentar o reducir el riesgo de demencia.

El equipo internacional de investigación, con sede en el Reino Unido, Irlanda, Suiza, Australia y China, reunió la mejor evidencia sobre posibles vínculos entre la terapia hormonal sustitutiva y el riesgo de demencia (incluida la enfermedad de Alzheimer y otros tipos de demencia), que incluyó un ensayo controlado aleatorio y nueve estudios observacionales, con un total de 1.016.055 participantes.

No se encontró una asociación significativa entre la terapia hormonal para la menopausia y el riesgo de demencia o deterioro cognitivo leve. Análisis adicionales de subgrupos dentro del estudio, basados en el momento, la duración y el tipo de terapia hormonal para la menopausia, tampoco revelaron efectos significativos. No se encontró evidencia de que la terapia hormonal para la menopausia afectara el riesgo de demencia después de la menopausia temprana.

Los investigadores advierten que sus hallazgos se ven limitados por la escasez de ensayos controlados aleatorizados relevantes y que gran parte de la evidencia tiene una certeza relativamente baja. Afirman que sigue siendo necesaria una investigación de alta calidad y a largo plazo, especialmente en mujeres pertenecientes a minorías étnicas o con menopausia precoz, insuficiencia ovárica prematura o deterioro cognitivo leve.

La autora principal, la profesora Aimee Spector (UCL, Psicología y Ciencias del Lenguaje), destaca: "Actualmente, la Organización Mundial de la Salud no ofrece ninguna orientación sobre la terapia hormonal para la menopausia y los resultados cognitivos, lo que deja una brecha crítica para los profesionales clínicos y los responsables políticos".

"Para aclarar la información, revisamos la investigación más rigurosa sobre el tema y descubrimos que la terapia hormonal para la menopausia no parece tener un impacto positivo ni negativo en el riesgo de demencia --relata--. Esta revisión ayudará a fundamentar las próximas directrices de la OMS sobre la reducción del riesgo de deterioro cognitivo y demencia, que se espera se publiquen en 2026. Aún se necesitan más investigaciones de alta calidad y a largo plazo para comprender completamente los impactos a largo plazo de la terapia hormonal para la menopausia".