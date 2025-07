Terapia hormonal y cáncer de mama: nuevo estudio revela riesgos y beneficios según el tipo de tratamiento

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Científicos de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de Estados Unidos han descubierto que dos tipos comunes de terapia hormonal pueden alterar el riesgo de cáncer de mama en mujeres menores de 55 años. Los resultados se publican en 'The Lancet Oncology'.

Los investigadores descubrieron que las mujeres tratadas con terapia hormonal con estrógenos sin oposición (E-HT) tenían menos probabilidades de desarrollar la enfermedad que aquellas que no la utilizaban. También descubrieron que las mujeres tratadas con terapia hormonal con estrógenos y progestina (EP-HT) tenían más probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las mujeres que no la utilizaban.

¿QUÉ ES LA TERAPIA HORMONAL SUSTITUTIVA (THS)?

La terapia hormonal se utiliza comúnmente para tratar síntomas severos de la menopausia o tras intervenciones quirúrgicas como la histerectomía (extirpación del útero) o la ooforectomía (extirpación de ovarios).

La E-HT (estrógenos sin progestina) está recomendada únicamente para mujeres sin útero, ya que puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio.

La EP-HT, al incluir progestina, se prescribe a mujeres con útero, pero podría elevar el riesgo de cáncer de mama, especialmente si se usa de forma prolongada.

EL ANÁLISIS BASADO EN DATOS DE MÁS DE 459.000 MUJERES

En conjunto, estos resultados podrían ayudar a orientar las recomendaciones clínicas para el uso de la terapia hormonal en mujeres más jóvenes.

Las dos terapias hormonales analizadas en el estudio se utilizan a menudo para controlar los síntomas relacionados con la menopausia o tras una histerectomía (extirpación del útero) o una ooforectomía (extirpación de uno o ambos ovarios). La terapia con estrógenos sin oposición solo se recomienda para mujeres que se han sometido a una histerectomía debido a su conocida asociación con el riesgo de cáncer de útero.

"La terapia hormonal puede mejorar considerablemente la calidad de vida de las mujeres que experimentan síntomas menopáusicos severos o que se han sometido a cirugías que afectan sus niveles hormonales. Nuestro estudio proporciona una mayor comprensión de los riesgos asociados con los diferentes tipos de terapia hormonal, lo que esperamos que ayude a las pacientes y a sus médicos a desarrollar planes de tratamiento más informados", asegura la doctora Katie O'Brien, autora principal del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS) de los NIH.

Los investigadores realizaron un análisis a gran escala que incluyó datos de más de 459.000 mujeres menores de 55 años en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Las mujeres que utilizaron terapia hormonal sustitutiva (THE) presentaron una reducción del 14% en la incidencia de cáncer de mama en comparación con aquellas que nunca la utilizaron.

Cabe destacar que este efecto protector fue más pronunciado en las mujeres que iniciaron la THE a edades más tempranas o que la utilizaron durante más tiempo. Por el contrario, las mujeres que utilizaron THE experimentaron una tasa de cáncer de mama un 10% mayor en comparación con las que no la utilizaron, con una tasa un 18% mayor en las mujeres que la utilizaron durante más de dos años en comparación con las que nunca la utilizaron.

Según los autores, esto sugiere que, para las usuarias de terapia hormonal con epinefrina (TEP), el riesgo acumulado de cáncer de mama antes de los 55 años podría ser de aproximadamente el 4,5%, en comparación con el 4,1% para las mujeres que nunca recibieron terapia hormonal y el 3,6% para las que sí la usaron. Además, la asociación entre la TEP y el cáncer de mama fue especialmente elevada entre las mujeres que no se habían sometido a histerectomía ni ooforectomía.

Esto resalta la importancia de considerar la posibilidad de cirugía ginecológica al evaluar los riesgos de iniciar la terapia hormonal, señalaron los investigadores.

RECOMENDACIÓN: ASESORAMIENTO MÉDICO INDIVIDUALIZADO

"Estos hallazgos subrayan la necesidad de un asesoramiento médico personalizado al considerar la terapia hormonal", agrega el doctor Dale Sandler, científico del NIEHS y autor principal. "Las mujeres y sus profesionales de la salud deben sopesar los beneficios del alivio de los síntomas frente a los posibles riesgos asociados con la terapia hormonal, especialmente la terapia hormonal con progesterona.

En el caso de las mujeres con útero y ovarios intactos, el mayor riesgo de cáncer de mama con la terapia hormonal con progesterona debe motivar una cuidadosa reflexión".

Los autores señalan que su estudio concuerda con estudios previos a gran escala que documentaron asociaciones similares entre la terapia hormonal y el riesgo de cáncer de mama en mujeres mayores y posmenopáusicas. Este nuevo estudio extiende estos hallazgos a mujeres más jóvenes, aportando evidencia esencial para orientar la toma de decisiones en mujeres durante la menopausia.