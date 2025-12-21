Seis síntomas en la mediana edad pueden revelar si tendrás demencia décadas después

Archivo - Mujer sufriendo un ataque de pánico. - ANTONIOGUILLEM/ISTOCK - Archivo

A medida que la vida avanza, nuestro cerebro puede mostrarnos pequeñas señales que, si las reconocemos a tiempo, podrían ayudarnos a cuidar mejor nuestra memoria y prevenir problemas futuros. No todos los síntomas que sentimos a diario son iguales: algunos parecen revelar información clave sobre la salud cerebral décadas antes de que surjan los primeros signos de deterioro.

Desde cambios en la forma de enfrentar los problemas hasta la percepción de uno mismo y la interacción con los demás, ciertas experiencias cotidianas podrían indicar vulnerabilidades futuras. Prestar atención a estos patrones y adoptar hábitos de prevención podría abrir nuevas oportunidades para mantener la mente activa y saludable durante más tiempo.

Investigadores han identificado un pequeño grupo de señales emocionales y cognitivas en la mediana edad que parecen adelantarse décadas a la aparición de la demencia, ofreciendo una ventana única para la prevención temprana.

NO TODOS LOS SÍNTOMAS PREDICEN LA DEMENCIA

Los seis síntomas asociados podrían relacionarse con la depresión, sin embargo la depresión en general no es el factor principal; lo que importa son ciertos síntomas que se pueden experimentar en la mediana edad, y que predicen el riesgo de demencia más de dos décadas después, según un nuevo estudio dirigido por investigadores del University College de Londres (UCL) de Reino Unido.

La depresión en la mediana edad se ha considerado durante mucho tiempo un factor de riesgo de demencia en etapas posteriores de la vida. Sin embargo, nuevos hallazgos publicados en 'The Lancet Psychiatry' sugieren que esta relación se debe a un pequeño conjunto de síntomas específicos, más que a la depresión en general.

Los investigadores dicen que centrarse en estos seis síntomas al tratar a pacientes con depresión en la mediana edad puede reducir su riesgo de padecer demencia más adelante en la vida, pero que se necesita más investigación sobre este vínculo.

"Nuestros hallazgos muestran que el riesgo de demencia está vinculado a un conjunto de síntomas depresivos, más que a la depresión en su conjunto. Este enfoque basado en los síntomas nos proporciona una visión mucho más clara de quiénes podrían ser más vulnerables décadas antes de que se desarrolle la demencia", declara el autor principal, el doctor Philipp Frank (División de Psiquiatría de la UCL).

Los síntomas cotidianos que muchas personas experimentan en la mediana edad parecen contener información importante sobre la salud cerebral a largo plazo. Prestar atención a estos patrones podría abrir nuevas oportunidades para la prevención temprana.

EVALUACIÓN DE 30 SÍNTOMAS DEPRESIVOS COMUNES

Los investigadores analizaron datos de 5.811 adultos de mediana edad que participaron en el estudio Whitehall II, una cohorte longitudinal británica iniciada en 1985 y financiada por el Consejo de Investigación Médica y Wellcome. Los síntomas depresivos en la mediana edad se evaluaron entre 1997 y 1999, cuando todos los participantes estaban libres de demencia y eran de mediana edad (45-69 años, con una edad promedio de 55 años), mediante un cuestionario que abarcaba 30 síntomas depresivos comunes.

Posteriormente, se realizó un seguimiento del estado de salud de los participantes durante 25 años a través de registros nacionales de salud, registrándose los diagnósticos de demencia hasta 2023. Durante este período, el 10,1% desarrolló demencia. El largo período de seguimiento permitió a los investigadores investigar las asociaciones entre síntomas y demencia, que se originaron mucho antes de que aparecieran los cambios neurodegenerativos típicos.

Los análisis mostraron que los participantes clasificados como deprimidos (aquellos que reportaban cinco o más síntomas) en la mediana edad tenían un 27% más de riesgo de desarrollar demencia posteriormente. Sin embargo, este mayor riesgo se debió exclusivamente a los seis síntomas específicos en adultos menores de 60 años.

LOS SEIS SÍNTOMAS CLAVES EN EL RIESGO

En los análisis transversales, los seis síntomas depresivos relacionados con la demencia se asociaron más fuertemente con la inactividad física y la pérdida auditiva, así como con un peor rendimiento de memoria y razonamiento. Los seis síntomas son:

- Perder la confianza en mí mismo.

- No ser capaz de afrontar los problemas.

- No sentir calidez y afecto por los demás.

- Sentirse nervioso y tenso todo el tiempo.

- No estar satisfecho con la forma en que se realizan las tareas.

- Dificultades para concentrarse.

En particular, la pérdida de confianza en uno mismo y la dificultad para afrontar los problemas se asociaron cada una con un aumento de aproximadamente el 50% en el riesgo de demencia.

Los investigadores señalan que síntomas como la pérdida de confianza en uno mismo, la dificultad para afrontar problemas y la falta de concentración pueden llevar a una menor participación social y a menos experiencias cognitivamente estimulantes, ambas importantes para mantener la reserva cognitiva, es decir, la capacidad del cerebro para hacer frente a daños o enfermedades, lo que permite mantener un pensamiento y una función normales incluso cuando el cerebro se ve afectado físicamente.

Por el contrario, otros síntomas depresivos, incluidos problemas de sueño, ideación suicida o bajo estado de ánimo, no mostraron una asociación significativa con la demencia a largo plazo.

El profesor Mika Kivimäki, de Facultad de Ciencias del Cerebro de la UCL, quien dirige el estudio Whitehall II y es coautor del artículo, asegura que "la depresión no tiene una única forma: los síntomas varían ampliamente y a menudo se solapan con la ansiedad".

CÓMO HÁBITOS Y VIDA SOCIAL PUEDEN PROTEGER TU CEREBRO

"Descubrimos que estos patrones matizados pueden revelar quién tiene mayor riesgo de desarrollar trastornos neurológicos. Esto nos acerca a tratamientos de salud mental más personalizados y eficaces", señala.

Existe evidencia limitada de que tratar la demencia en la mediana edad podría reducir el riesgo de padecerla posteriormente, pero se necesita más investigación para comprender mejor cuál es la mejor manera de reducir el riesgo de demencia. Además, los investigadores también reconocen que aún se necesita más investigación en diferentes poblaciones para confirmar cuán ampliamente se aplican estos hallazgos.

Finalmente recuerdan que es importante tener en cuenta que no todas las personas que tienen depresión desarrollarán demencia, y las personas con demencia no necesariamente desarrollarán depresión.