No es como se creía sobre la menopausia: la última regla provoca un cambio brusco en la mitad de los marcadores

Archivo - Una mujer se hace un análisis de sangre hormonal para detectar la menopausia. - ANCHIY/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La menopausia se suele considerar un proceso gradual que dura años, pero un nuevo estudio de investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias , en Israel, ha revelado que el cuerpo femenino también experimenta una transición drástica alrededor de la fecha de la última menstruación, según publican sus autores en la revista 'Nature Medicine'.

Tras analizar más de 300 millones de resultados de pruebas de laboratorio de más de un millón de mujeres en Estados Unidos e Israel, el profesor Uri Alon y su equipo identificaron cambios abruptos en decenas de indicadores de salud y función corporal, mucho más allá de las variaciones habituales en los niveles de hormonas sexuales y la pérdida de fertilidad.

Los cambios se observaron en 52 de los 90 tipos de pruebas de laboratorio analizadas, que abarcan casi todos los sistemas corporales, incluyendo pruebas de salud ósea, función hepática y renal, y niveles de colesterol. No se observaron cambios tan abruptos en hombres de edades similares, y los cambios fueron menos pronunciados en mujeres que recibían terapia hormonal para la menopausia.

El estudio también reveló que los cambios repentinos estuvieron precedidos por cambios acelerados en los niveles de hormonas sexuales que comenzaron más de una década antes de la menopausia, varios años antes de lo que se creía.

El equipo de investigación, dirigido por el doctor Glen Pridham y Yoav Hayut, del laboratorio de Alon en el Departamento de Biología Celular Molecular de Weizmann, analizó dos grandes conjuntos de datos: los resultados de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos, realizada durante más de dos décadas, y los registros médicos recopilados durante unos 20 años por la aseguradora de salud israelí Clalit.

En la investigación sobre la menopausia rara vez se utilizan conjuntos de datos tan extensos, ya que generalmente carecen de información sobre la edad en la que las mujeres tuvieron su último período. Para superar esta limitación, los investigadores desarrollaron un método computacional inspirado en la astronomía.

Del mismo modo que los astrónomos pueden mejorar la nitidez de una imagen corrigiendo matemáticamente las distorsiones causadas por un telescopio, el nuevo método eliminó la falta de nitidez en los datos médicos provocada por las diferencias en la edad en la que las mujeres alcanzan la menopausia.

Dado que la mayoría de los cambios bruscos identificados en el estudio están asociados con un mayor riesgo de enfermedad, los hallazgos podrían ayudar a las mujeres a tomar medidas preventivas, como hacer ejercicio y mejorar su alimentación, años antes de la menopausia.

"Nuestro estudio amplía el margen para la posible atención preventiva hasta casi una década antes de la menopausia --afirma Alon--. En términos más generales, el método que desarrollamos puede ayudar a estudiar otros cambios importantes en la vida, como la pubertad, el embarazo o la aparición de enfermedades".