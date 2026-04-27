La terapia con mascotas mejora la implicación de las personas mayores en programas de rehabilitación

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MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora médica de Sanitas Mayores, Miriam Piqueras, ha destacado que las intervenciones asistidas con animales pueden impulsar la motivación de las personas mayores en programas de rehabilitación motora y mejorar su adherencia a este tratamiento, de forma que la presencia de animales marca "la diferencia entre abandonar una rutina o mantenerla".

"Con el paso de los años es habitual que aparezcan cambios en el sistema motor. La fuerza disminuye de forma progresiva, los movimientos pueden volverse menos ágiles y mantener la estabilidad requiere más esfuerzo", ha detallado Piqueras, quien ha advertido de que todo ello dificulta la realización de tareas cotidianas.

En este contexto, las terapias no farmacológicas pueden ayudar a prevenir ese deterioro o ralentizar su avance y, entre ellas, las intervenciones asistidas con animales aportan beneficios específicos al combinar trabajo funcional, motivación y participación activa.

La terapia con animales puede centrarse en objetivos rehabilitadores como mejorar fuerza, coordinación o equilibrio, o priorizar otros aspectos como la estimulación cognitiva, la socialización o el acompañamiento emocional. "No se trata solo de compartir tiempo con un animal, sino de integrar esa interacción dentro de un plan terapéutico individualizado", ha precisado la experta.

En este sentido, las actividades pueden ir desde cepillar al animal o colocarle el arnés, lo que ayuda a trabajar la movilidad fina de manos y muñecas y la coordinación, a pasear con el perro, con apoyo profesional cuando sea necesario, lo que permite entrenar la marcha, los cambios de ritmo y el equilibrio, entre otros ejercicios.

Además de favorecer la adherencia a la rehabilitación, los especialistas de Sanitas Mayores han detallado que la terapia con animales ofrece un entrenamiento funcional más completo, ya que, en una misma sesión, se trabaja equilibrio, coordinación, movilidad articular y destreza manual mediante tareas aplicadas a la vida diaria.

Asimismo, poner el foco en la interacción con el animal disminuye el miedo al movimiento y facilita una participación más espontánea y, en paralelo, el vínculo con el animal mejora el estado emocional y social, estimulando la comunicación y ayudando a reducir apatía o sensación de soledad.