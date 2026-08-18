Archivo - Preparar la medicación antes de salir y vigilar signos de alarma, esencial ante viajes largos en mayores, según expertos - DIMENSIONS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La directora médica de Sanitas Mayores, la doctora Miriam Piqueras, y el director médico de la compañía aseguradora Sanitas, el doctor Parham Khosravi, han expuesto que es preciso preparar la medicación antes de salir y vigilar signos de alarma ante viajes largos en personas mayores.

Es necesario llevar los medicamentos "en el equipaje de mano, preferiblemente en su envase original, con dosis suficientes para toda la estancia y algunos días adicionales por posibles retrasos", han indicado, al tiempo que han declarado que "también es recomendable llevar una lista actualizada con el nombre de los fármacos, dosis, horario, alergias relevantes y patología de base".

Tras exponer Piqueras y Khosravi que es conveniente revisar cómo se conservará la medicación durante el trayecto, han señalado que se debe atender a determinadas circunstancias de salud. "La inflamación repentina o marcada de una sola pierna, dolor o sensibilidad en la pantorrilla, enrojecimiento o aumento de temperatura local requieren valoración médica", han subrayado.

"Si aparece dificultad para respirar, dolor torácico que empeora al respirar o toser, palpitaciones, tos con sangre, desmayo, mareo intenso o pérdida brusca de fuerza, se debe solicitar atención urgente", han continuado, para añadir que es importante evitar reducir líquidos por miedo a ir al baño. "En las personas mayores, la deshidratación puede favorecer mareo, estreñimiento, confusión, infecciones urinarias y caídas, especialmente en días de calor", han declarado.

Junto a ello, apuestan por mover las piernas con regularidad, y es que "en avión, tren o autobús conviene levantarse y caminar cuando sea posible, idealmente cada 2-3 horas, y realizar ejercicios desde el asiento, como elevar talones, flexionar tobillos, levantar puntas de los pies y contraer los gemelos". También es oportuno elegir ropa y calzado adecuados, y mantener horarios de comida razonables.

SUMA DE PEQUEÑAS ALTERACIONES

"Muchas complicaciones durante un traslado no aparecen por el trayecto en sí, sino por la suma de pequeñas alteraciones", ha sostenido Piqueras, quien ha concretado que "se bebe menos agua, se camina menos, se retrasa una comida o se modifica una toma". "En una persona mayor, esos cambios pueden traducirse en mareo, cansancio intenso, descompensación de la tensión o empeoramiento de una patología previa", ha insistido.

Así, según los expertos, uno de los riesgos asociados a los desplazamientos prolongados, especialmente cuando se permanece sentado más de cuatro horas, es la trombosis venosa profunda. Aunque el riesgo global es bajo, aumenta cuando existen factores como edad avanzada, antecedentes personales o familiares de trombosis, cirugía o ingreso reciente, cáncer activo o tratamiento oncológico, obesidad, movilidad limitada, varices, enfermedades cardiopulmonares o diabetes.

"También conviene prestar atención a la rigidez muscular y articular", ha explicado, por su parte, Khosravi, que ha sostenido que "quienes tienen artrosis, molestias lumbares, prótesis articulares, problemas de equilibrio o pérdida de fuerza pueden llegar al destino con más dolor o inseguridad al caminar si han pasado demasiadas horas sin moverse".

Por último, el psicólogo de Blua de Sanitas, Pablo Ramos, ha puesto de relieve que "pactar paradas, llevar la medicación visible y anticipar qué hacer ante una molestia ayuda a reducir la incertidumbre, aumenta la sensación de control y permite que la persona mayor participe en las decisiones sin vivir el traslado como una pérdida de autonomía".