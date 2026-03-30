Infartos, ictus y memoria: una nueva guía para mayores que mira a corazón y cerebro al mismo tiempo

Archivo - Figura de hombre con cerebro y corazón rojo. Amor e inteligencia. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ANDRII ZASTROZHNOV

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

En las consultas de cardiología y de neurología cada vez se repite más la misma escena: pacientes mayores con varios diagnósticos a la vez, pastilleros llenos y una sensación de que cada especialista mira solo 'su' órgano.

En medio de esa realidad, un equipo de expertos de la Universidad de Ottawa se ha propuesto cambiar las reglas del juego y mirar al paciente completo, empezando por los dos órganos que más tememos: el corazón y el cerebro.

CUANDO EL CEREBRO Y EL CORAZÓN DEJAN DE SER ÓRGANOS SEPARADOS

Una nueva guía de práctica clínica sobre la relación cerebro-corazón, realizada por expertos de la Universidad de Ottawa (Canadá) adopta un enfoque holístico, integrando la evidencia neurológica y de salud mental con recomendaciones para las enfermedades cardiovasculares, dado que muchas afecciones cerebrales y cardíacas se superponen y comparten factores de riesgo similares.

Las guías de práctica clínica actuales para afecciones cardíacas, neurológicas y de salud mental adoptan enfoques específicos para cada enfermedad, pero muchas afecciones cardiovasculares coexisten con otras enfermedades.

"Esta guía surgió del creciente reconocimiento de la importante relación entre las enfermedades cerebrales y cardíacas como causa principal de enfermedades crónicas en la población de edad avanzada", comenta la doctora Jodi Edwards, autora principal y directora del Programa de Investigación del Nexo Cerebro-Corazón del Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa, Ontario.

DE LA CONSULTA AL DÍA A DÍA: QUÉ PROPONE ESTA NUEVA HOJA DE RUTA

"Existe una estrecha interacción entre las enfermedades cardíacas y cerebrales, con muchas comorbilidades que comparten factores de riesgo, procesos fisiopatológicos y posibles conexiones genéticas y fenotípicas. En consecuencia, las afecciones cardíacas y cerebrales suelen coexistir y conllevan un aumento recíproco de los riesgos", señala.

La guía se publica en 'Canadian Medical Association Journal'(CMAJ). Elaborada mediante el proceso de la Iniciativa Nacional Armonizada de Guías Cardiovasculares de Canadá (C-CHANGE), con la participación de pacientes, esta guía ofrece orientación práctica basada en la evidencia para profesionales de atención primaria, subespecialistas, equipos paramédicos y pacientes con factores de riesgo cardiovascular. Asimismo, se centra en las consideraciones de sexo y género para cada recomendación.

La guía hace 11 recomendaciones, entre ellas, la detección del riesgo de deterioro cognitivo en personas con fibrilación auricular. También la detección de la depresión en personas con enfermedad coronaria y tratamiento con terapias basadas en la evidencia, si se detecta.

Por otra parte, se propone una reducción intensiva de la presión arterial en personas con mayor riesgo cardiovascular para disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. También iniciar un tratamiento intensivo para reducir el colesterol con el fin de prevenir un infarto en personas con antecedentes de accidente cerebrovascular, y para prevenir un accidente cerebrovascular en personas que han sufrido un infarto de miocardio.

Igualmente, se plantea ofrecer de forma rutinaria la vacunación contra la gripe, el neumococo y la culebrilla, especialmente a las personas de 65 años o más, para ayudar a prevenir accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y deterioro cognitivo vascular. Asimismo, se pide utilizar herramientas de apoyo a la toma de decisiones del paciente para facilitar la implementación de las guías clínicas.

"Estas recomendaciones reconocen la intrincada relación entre las enfermedades del corazón y del cerebro, así como la importancia de la detección y el tratamiento de la persona en su totalidad, en lugar de un enfoque aislado", incide Peter Liu, cardiólogo del Instituto del Corazón de la Universidad de Ottawa.

Para facilitar la implementación, el equipo ha creado una serie de herramientas para médicos y pacientes, que incluyen infografías y ayudas para la toma de decisiones, las cuales se pueden encontrar en 'www.ottawaheart.ca'. Esta investigación se llevó a cabo con financiación del Fondo de Excelencia en Investigación Canada First para el programa de investigación del interconectoma cerebro-corazón de la Universidad de Ottawa.