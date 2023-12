Bajar el colesterol es posible con los siguientes 5 pasos

MADRID, 30 Dic. (EDIZIONES) -

El colesterol es una sustancia grasa que, de manera mayoritaria, se produce dentro de nuestro organismo (en el hígado concretamente), aunque también se puede obtener de determinados alimentos.

El problema aparece cuando se tienen niveles elevados de colesterol en sangre, un fenómeno conocido como ‘dislipemia’, y fruto de una ingesta excesiva de grasas y del consumo de alcohol, pudiendo ocasionar graves problemas de salud; algo cada vez más frecuente y fruto de nuestro estilo de vida, no siempre tan saludable como deberíamos.

Desde la Fundación Española del Corazón apuntan que los españoles ostentan datos “preocupantes” en este sentido, ya que el 50,5% de la población adulta española padece lo que se conoce como ‘hipercolesterolemia’, es decir, niveles de colesterol por encima de los 200 mg/dl.

“El colesterol tiene entre sus funciones la formación de estructuras celulares, de determinadas hormonas, o de ácidos biliares, entre otros; aspectos vitales todos ellos para el normal funcionamiento del cuerpo humano. Por ello, es importante que exista colesterol en el organismo, pero solamente en cantidades suficientes; el exceso de colesterol en sangre (> 200 mg/dl) puede ocasionar problemas cardiovasculares graves”, alerta por su parte el doctor Francisco Javier Martínez García, responsable del Área de Cardiología del Hospital HLA La Vega (Murcia).

EL COLESTEROL SE ACUMULA EN NUESTRAS ARTERIAS

En una entrevista con Infosalus subraya que el peligro de la dislipemia, cuando hay niveles elevados de lípidos (grasas) en sangre, representa en sí mismo un factor de riesgo cardiovascular porque ese LDL o colesterol malo se puede acumular en las paredes de los vasos sanguíneos formando placas de ateroma.

“Estas placas debilitan la pared de los vasos, e incluso pueden provocar una obstrucción del flujo sanguíneo, lo cual puede desencadenar en una angina de pecho, un infarto de miocardio, o un ictus”, precisa este cardiólogo.

Así, destaca que la dislipemia es un factor de riesgo cardiovascular muy prevalente en nuestra sociedad, y de hecho resalta que el 50% de la población adulta tiene el colesterol elevado; algo que, según indica, se explica por diferentes motivos: “Existen pacientes con dislipemia que tienen familiares con el colesterol alto también y, por tanto, se trataría de una forma hereditaria de la enfermedad (la conocida ‘hipercolesterolemia familiar’). Pero en la mayor parte de las ocasiones, el estilo de vida es lo que hace que se acumule el colesterol en exceso: una dieta desequilibrada; con ingesta de abundantes grasas, fritos y alimentos procesados; el sedentarismo o la falta de ejercicio; así como el tabaco y el alcohol”.

MANTENER A RAYA NUESTRO COLESTEROL

Con ello, y a la hora de mantener a raya nuestros niveles de colesterol en sangre, tal y como detalla este especialista del Hospital HLA La Vega, lo primero que hay que hacer, aunque parezca obvio, es hacerse una analítica de sangre.

Dice que existen muchas personas que no saben que tienen el colesterol elevado porque no se han hecho una analítica en años. De hecho, desde la Fundación Española del Corazón (FEC) ya se advirtió en este sentido, y a través de una nota informativa, en la que señalaban que 7 de cada 10 españoles no se habían hecho ninguna revisión de colesterol en 2022, último año del que se disponían datos en este sentido, y a pesar de que “el colesterol elevado es una de las principales causas del 60% de las enfermedades cardiovasculares”.

Una vez que se conoce el problema, prosigue el doctor Martínez García, existen varias maneras de intentar disminuir los niveles de colesterol en sangre:

1. Disminuir la ingesta de grasas en la dieta: evitar los fritos, embutidos, quesos, mantequillas, bollería industrial, helados, entre otros productos que las contienen.

2. Tomar abundantes frutas y verduras, así como alimentos ricos en fibra, como legumbres o cereales integrales.

3. Evitar el alcohol y el tabaco.

4. Realizar ejercicio físico aeróbico de manera regular: esto ha demostrado que aumenta el colesterol bueno, y disminuye el colesterol malo y los triglicéridos.