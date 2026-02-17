Por qué la hipotermia inadvertida en mayores puede desarrollarse incluso dentro de casa

Archivo - Sanitas asevera que la hipotermia inadvertida en mayores puede desarrollarse incluso dentro de casa - TATYANAGL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Sanitas ha aseverado que la hipotermia inadvertida en personas mayores puede desarrollarse incluso dentro de casa, ya que, con el envejecimiento, el organismo presenta menor capacidad para regular la temperatura corporal y conservar el calor.

"En muchas personas mayores, el frío no se percibe como una molestia inmediata", ha confirmado la directora médica de Sanitas Mayores, la doctora Miriam Piqueras, que ha explicado que "las señales iniciales pueden ser poco específicas y confundirse con el cansancio propio del invierno, lo que retrasa la identificación del problema".

A juicio de Piqueras, "esta falta de detección temprana puede favorecer que la exposición al frío se mantenga durante periodos prolongados". De esta manera se produce la hipotermia inadvertida, que es el descenso gradual de la temperatura corporal sin ser conscientes de ello, y que es favorecida por condiciones ambientales propias de esta época, junto con determinadas características del entorno doméstico y cambios fisiológicos asociados al envejecimiento.

Una climatización insuficiente, una actividad física reducida y una menor capacidad para percibir el frío se perciben como factores que influyen en esta casuística. Así, viviendas con temperaturas bajas mantenidas en el tiempo, estancias poco utilizadas y una ventilación inadecuada pueden promover una exposición continuada al frío.

RECOMENDACIONES

"La prevención pasa por prestar atención a aspectos cotidianos, como la temperatura real del hogar y la necesidad de abrigarse dentro de casa, aunque no se perciba frío intenso", ha proseguido Piqueras. De este modo, la recomendación de Sanitas Mayores es mantener una temperatura adecuada y estable en la vivienda.

Además, es aconsejable utilizar ropa de abrigo dentro del hogar cuando sea necesario, procurar una alimentación regular que contribuya al equilibrio energético diario, favorecer movimientos frecuentes y consultar con profesionales sanitarios ante una sensación persistente de frío o cambios en el estado general.