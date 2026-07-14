Fundaciones de Telefónica y Pfizer ponen en marcha 'Reconectados Salud Digital' para impulsar la salud digital del mayor - FUNDACIÓN PFIZER

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Fundación Telefónica, Isabel Salazar, y el presidente de la Fundación Pfizer, Sergio Rodríguez, han firmado un convenio de colaboración por el que ambas organizaciones van a impulsar 'Reconectados Salud Digital', programa con el buscan impulsar la salud digital de las personas mayores.

"Este proyecto es el resultado de la unión de dos organizaciones con una amplia trayectoria en ámbitos que hoy son inseparables, la tecnología y la salud", ha explicado el segundo de ellos en relación con esta nueva línea del programa 'Reconectados' de la Fundación Telefónica. La misma tiene el objetivo de promover la inclusión digital y el bienestar de este colectivo mediante la formación en el uso autónomo, seguro y responsable de las tecnologías aplicadas a la salud.

Para ello, y según han explicado, se va a unir la experiencia de la primera de estas entidades en formación digital para mayores y el conocimiento de la Fundación Pfizer en el ámbito sanitario, con el propósito de acercar las herramientas digitales de salud a quienes más pueden beneficiarse de ellas y contribuir a reducir las barreras tecnológicas que todavía existen.

"La experiencia de la Fundación Telefónica en inclusión digital, junto con el conocimiento de la Fundación Pfizer en educación y promoción de la salud, ofrecerá a las personas mayores formación para que estén más informadas sobre las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en su cuidado y bienestar", ha indicado Rodríguez al respecto.

TALLERES PRESENCIALES Y PRÁCTICOS

En este sentido, la citada acción contempla la creación de un nuevo módulo formativo de salud digital que se impartirá a través de talleres presenciales y prácticos dirigidos a mayores de 60 años, los cuales serán impartidos por formadores especializados del programa 'Reconectados' y contarán con la participación de 'Voluntarios Telefónica'.

Los contenidos del mismo abordarán algunas de las tecnologías con mayor impacto en la salud y el bienestar de estos ciudadanos, como dispositivos 'wearables', aplicaciones digitales de salud y bienestar y nuevas posibilidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) para el cuidado personal.

"La tecnología puede desempeñar un papel decisivo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores", ha sostenido, por su parte, Salazar, quien ha añadido que la meta es "ayudarles a desenvolverse con confianza en un entorno cada vez más digital y aprovechar las oportunidades que las nuevas herramientas ofrecen para cuidar su salud y bienestar".

Así, los participantes en esta iniciativa, que se iniciará a partir de octubre, aprenderán a utilizar las principales herramientas digitales de los servicios públicos de salud, incluyendo la solicitud de cita previa, el acceso a la historia clínica electrónica, la gestión de la receta electrónica y otros trámites sanitarios que cada vez forman parte de la relación cotidiana con el sistema sanitario.

Por último, y una vez indicado que esta colaboración se desarrollará en coordinación con las Administraciones públicas de los territorios participantes para facilitar el acceso de los beneficiarios, la disponibilidad de espacios para la formación y la adaptación de contenidos a las plataformas y servicios digitales específicos de cada región, ambas entidades han expuesto que también se persigue la meta de fomentar un uso más eficiente de los servicios sanitarios, facilitando que los usuarios puedan gestionar de forma digital sus citas y trámites relacionados con la salud.