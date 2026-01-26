La Comisión Técnica da el visto bueno a que siete nuevas patologías accedan a la jubilación anticipada

Archivo - Imagen de recurso hombre con un bastón ayudado por una asistente. - INSIDE CREATIVE HOUSE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Técnica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha emitido un informe definitivo favorable para que pacientes de espina bífida, enfermedad de Párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, amiloidosis por transtiretina variante y enfermedad renal crónica (estadioG5) puedan acceder a jubilación anticipada, según ha informado la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).

COCEMFE ha celebrado este avance, que supone un paso más para que estas siete patologías puedan incorporararse al procedimiento de jubilación anticipada de personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, en el marco de lo previsto en el Real Decreto 1851/2009.

Para COCEMFE, el informe favorable de la Comisión Técnica es un logro de "enorme relevancia social". Asimismo, ha puesto en valor el trabajo conjunto con el movimiento asociativo, del que surgieron 14 informes que la Confederación envió al Gobierno el pasado mes de julio para ampliar la jubilación anticipada a nuevas enfermedades.

"Este avance demuestra que cuando el movimiento asociativo trabaja de forma coordinada, con rigor y respaldo técnico, se pueden lograr cambios estructurales que mejoran la vida de miles de personas", ha destacado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

Desde la Confederación se ha hecho hincapié en que el informe definitivo favorable no implica aún la incorporación efectiva de estas patologías al anexo del Real Decreto 1851/2009, paso imprescindible para que las personas que las presentan puedan solicitar la jubilación anticipada.

Según establece la Orden ISM/444/2025, tras este informe, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social deberá emitir la resolución administrativa. En caso de resolución favorable, será necesario promover la modificación normativa del anexo del Real Decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento a partir del cual el derecho podrá ejercerse de manera efectiva.

En este contexto, COCEMFE ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la máxima celeridad para culminar los trámites pendientes, de modo que este avance se traduzca cuanto antes en un derecho real y efectivo para las personas afectadas que cumplan los requisitos legales.

"Este no es un punto final, sino un hito intermedio", ha subrayado Queiruga. Tras ello, ha destacado que COCEMFE seguirá trabajando para que las patologías que aún no han sido incorporadas y aquellas para las que existe evidencia científica suficiente puedan acceder a la jubilación anticipada.

"Hablamos de salud, de dignidad y de igualar la transición hacia la jubilación ante situaciones específicas que atraviesan muchas personas con discapacidad física y orgánica, especialmente en contextos de trayectorias laborales marcadas por la precariedad, el sobreesfuerzo físico o el deterioro progresivo asociado a determinadas patologías", ha resaltado.