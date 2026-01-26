La FNETH celebra el informe favorable para ampliar el acceso a jubilación anticipada a nuevas patologías

Archivo - Mujer mayor. - ECLIPSE_IMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH), Elena Arcega, ha celebrado el informe favorable emitido por la Comisión Técnica para incluir siete nuevas patologías en la jubilación anticipada, un "paso muy importante" que permite "avanzar hacia un sistema más justo y más sensible" con las personas con enfermedades crónicas y trasplantadas.

"Desde FNETH recibimos esta noticia con mucha satisfacción. El trabajo impulsado por COCEMFE junto a las entidades del Movimiento Asociativo ha dado fruto" ha señalado Arcega a raíz del informe definitivo favorable para pacientes de espina bífida, enfermedad de Párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, amiloidosis por transtiretina variante y enfermedad renal crónica (estadioG5).

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) envió al Gobierno el pasado mes de julio 14 informes, elaborados junto a su movimiento asociativo, para ampliar la jubilación anticipada a nuevas enfermedades.

La FNETH ha recordado que el informe definitivo favorable no implica aún la incorporación efectiva de estas patologías al anexo del Real Decreto 1851/2009, paso imprescindible para que las personas que las presentan puedan solicitar la jubilación anticipada.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social debe emitir una resolución administrativa y, en caso de ser favorable, será necesario promover la modificación normativa del anexo del Real Decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento a partir del cual el derecho podrá ejercerse de manera efectiva.

En este contexto, FNETH ha reclamado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la máxima celeridad para culminar los trámites pendientes, con el fin de que este avance se traduzca cuanto antes en un derecho real y efectivo para las personas afectadas que cumplan los requisitos legales.