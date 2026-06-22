Boca seca en verano: el calor eleva el riesgo de problemas bucodentales en mayores

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MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El odontólogo del equipo Asistencial y de Innovación Clínica de Sanitas Dental, Antonio Longo, advierte de que la disminución de saliva durante el verano puede dificultar la masticación, alterar el uso de prótesis dentales y aumentar el riesgo de molestias en la boca en personas mayores.

"Cuando falta saliva, comer puede suponer una tarea difícil. Algunos alimentos se mastican peor, aumenta la sensación de boca pastosa y las prótesis pueden generar más roces de lo habitual. Detectarlo a tiempo permite revisar la hidratación, valorar la causa y evitar que una molestia aparentemente menor termine afectando a la calidad de vida, alterando la alimentación o al bienestar diario", explica Antonio Longo, odontólogo del equipo Asistencial y de Innovación Clínica de Sanitas Dental.

Además de interferir en la vida cotidiana, recuerda que la boca seca puede tener consecuencias directas sobre la salud bucodental. La reducción del flujo salival limita la protección natural frente a bacterias y hongos, lo que puede favorecer la aparición de caries, inflamación de encías o infecciones como la candidiasis oral. En personas que llevan prótesis, la falta de humedad también puede provocar heridas y dificultar su uso durante varias horas seguidas.

"La sequedad oral no siempre se expresa como una queja clara. En personas mayores puede manifestarse como rechazo a alimentos secos, necesidad de beber agua con cada bocado o pérdida de apetito porque comer resulta incómodo. Estos cambios son relevantes, porque la salud oral influye directamente en la nutrición, en la autonomía y en la capacidad para mantener rutinas con normalidad", señala Miriam Piqueras, directora médica de Sanitas Mayores.

Ante esta situación, los expertos de Sanitas recomiendan algunas pautas para reducir el impacto del calor en la salud bucodental. La primera es beber agua de forma regular durante el día. En las personas mayores, la sensación de sed puede aparecer más tarde, por lo que conviene anticiparse. La boca pegajosa, los labios secos o la orina más oscura pueden indicar que la hidratación no está siendo suficiente.

Por otro lado, evitar el exceso de bebidas azucaradas o alcohólicas: aunque puedan resultar apetecibles con el calor, no sustituyen al agua; además, pueden favorecer la aparición de caries o aumentar la sensación de sequedad.

Además, cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta fluorada y limpiar la lengua ayuda a reducir la acumulación de bacterias cuando la saliva no protege con normalidad; revisar el ajuste de las prótesis dentales y si aparecen roces, heridas o dificultad para llevarlas durante varias horas, es recomendable acudir a revisión.

Por otro lado, estimular la saliva sin recurrir a productos azucarados: en algunos casos puede ayudar masticar chicle sin azúcar o utilizar productos específicos para boca seca, como geles, sprays o comprimidos que ayudan a estimular la producción de saliva y aumentar la lubricación e hidratación de las mucosas. Por eso, conviene evitar caramelos azucarados o muy ácidos, ya que pueden aumentar el riesgo de caries o se más irritantes cuando hay poca saliva.

Además, recuerdan que se debe consultar si el síntoma persiste, y aprovechar esta época para acudir a una revisión de salud bucodental en tu dentista de confianza. "En ningún caso debe suspenderse o modificarse una medicación por cuenta propia, pero sí conviene trasladar el síntoma al profesional sanitario si aparece de forma persistente, se intensifica con el calor o coincide con otros cambios recientes. Una valoración presencial o por videoconsulta puede ayudar a identificar la causa y ajustar las medidas necesarias", concluye Miriam Piqueras, de Sanitas Mayores.