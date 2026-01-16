Xavier Lama gana el primer premio del concurso de microrrelatos de Escuela de Escritores y Roche Farma

Imagen del cartel del concurso. - ROCHE

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la III edición de '200 Pulsaciones', el concurso de microrrelatos de Escuela de Escritores y Roche Farma España, ha otorgado el primer premio a 'Hipótesis del buen paciente', de Xavier Lama, natural de Santiago de Compostela.

El primer premio está dotado con un importe de 2.000 euros más una matrícula gratuita para un curso 'on-line' de escritura creativa de tres meses de duración organizado por Escuela de Escritores.

Por su parte, el microrrelato 'Los días buenos', de Lucía Angulo, de Madrid, ha sido galardonado con el segundo premio, dotado con 1.500 euros, mientras que Antonio Tocornal, de Son Servera (Mallorca) ha logrado el tercer premio, dotado con 1.000 euros, con su microrrelato 'Agujero de gusano'. Ambos podrán disfrutar también de un curso 'on-line' de Escuela de Escritores. La entrega de los premios tendrá lugar próximamente en la sede de Roche Farma España.

El concurso '200 Pulsaciones' tiene como objetivo estimular la creación literaria en torno al sistema sanitario y sus profesionales desde una perspectiva positiva. En esta edición, los relatos han empezado con la frase Ahora ya no temía a las batas blancas y han sobrepasado las 200 palabras de extensión, sin contar con el título y la frase de inicio.

El presidente del jurado, el escritor Lorenzo Silva, ha destacado el nivel de los relatos en esta edición. "En primer lugar, la capacidad de sus autores para esquivar con inventiva y audacia los enfoques consabidos, en asunto tan narrado como la enfermedad y el esfuerzo de los sanitarios por combatirla. Y en segundo lugar, la búsqueda del tono, que lleva a la selección de las palabras: no es fácil nombrar el dolor, ni lo que con él se nos descubre, esa humanidad profunda, siempre traspasada de esperanza, a la que no llegará, jamás, el relato de una IA".

Por su parte, el subdirector de Escuela de Escritores y secretario del jurado del certamen, Germán Solís, ha resaltado el gran volumen de participación de esta edición junto a la calidad literaria de los tres textos ganadores, que "aportan, desde enfoques literarios muy diferentes, una atmósfera luminosa y un mensaje positivo cumpliendo con la dificultad añadida de la brevedad impuesta por el formato".

Por último, la directora de Comunicación, Pacientes y RSC de Roche Farma España, Beatriz Lozano, ha subrayado el "éxito" del certamen. "El aumento del más del 80 por ciento del número de relatos presentados en esta tercera edición de '200 Pulsaciones' habla por sí solo del éxito del certamen, que esta vez ha favorecido la creación de casi 3.000 pequeñas historias en positivo sobre el enorme valor añadido que nos aporta el sistema sanitario y sus profesionales?.

"Desde Roche Farma felicitamos a los ganadores, pero también a todos los participantes, por su esfuerzo y por la calidad de los textos presentados, pero también por ayudarnos a generar esta corriente positiva en torno a nuestros sistemas de salud", ha finalizado Lozano.