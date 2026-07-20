Vitaminas, proteínas y probióticos: ¿sabemos realmente qué contienen los suplementos?

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MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los adultos consumen suplementos dietéticos, pero solo una cuarta parte consume suplementos recomendados por un profesional de la salud. La Ley de Salud y Educación sobre Suplementos Dietéticos de 1994 (DSHEA, por sus siglas en inglés) de EEUU define los suplementos dietéticos como productos para la ingestión que contienen un ingrediente dietético destinado a complementar la dieta.

Los ingredientes de los suplementos incluyen vitaminas, minerales, aminoácidos y probióticos, y su función varía, desde complementar la dieta con nutrientes hasta mejorar el rendimiento deportivo.

Existen hasta 100.000 suplementos dietéticos disponibles, y se estima que el mercado mundial de suplementos dietéticos alcanzará los 209.500 millones de dólares en 2025. Si bien algunos suplementos dietéticos, principalmente vitaminas y minerales, se someten a rigurosas pruebas de seguridad y eficacia y pueden contribuir a garantizar el consumo de nutrientes esenciales, muchos otros carecen de un sólido respaldo científico.

Además, pueden contener ingredientes no declarados, dosis mal etiquetadas o sustancias peligrosas o ilícitas, y pueden tener interacciones perjudiciales con medicamentos recetados.

LOS MÉDICOS RECLAMAN UNA REGULACIÓN MÁS ESTRICTA

El Colegio Estadounidense de Médicos (ACP) afirma que los suplementos dietéticos deben estar más regulados para proteger la salud pública. En un nuevo documento, titulado 'Modernización del marco regulatorio para los suplementos dietéticos: un documento de posición del Colegio Estadounidense de Médicos', publicado en 'Annals of Internal Medicine', el ACP formula recomendaciones para fortalecer y modernizar la fabricación y comercialización de suplementos dietéticos.

En el documento, el ACP insta al Congreso a modernizar la DSHEA para exigir que los suplementos dietéticos se sometan a una revisión basada en evidencia, registro y aprobación previa a la comercialización por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y que cumplan con los estándares de calidad establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos.

El ACP recalca que la FDA debería recibir financiación y recursos suficientes para la supervisión y regulación de la fabricación, calidad, seguridad y etiquetado de los suplementos dietéticos, y recomienda reforzar su autoridad de vigilancia posterior a la comercialización. Modificar la DSHEA para otorgar a la FDA la autoridad de omitir los procedimientos de retirada voluntaria cuando se le notifiquen eventos adversos o productos mal etiquetados le permitiría retirar más rápidamente del mercado los suplementos defectuosos o mal etiquetados.

De esta forma, el ACP apoya los esfuerzos para garantizar que la Comisión Federal de Comercio (FTC) cuente con los recursos necesarios para supervisar adecuadamente la comercialización y publicidad de suplementos dietéticos, especialmente la realizada en redes sociales por influencers pagados, y para tomar medidas rápidas contra las infracciones.

"Es necesario contar con datos de alta calidad, consistentes y actualizados sobre suplementos dietéticos, accesibles al público", expone, por lo que el ACP insta a la FDA a crear una base de datos nacional, pública y consultable de suplementos dietéticos que incluya información sobre los suplementos, sus ingredientes y la investigación científica existente sobre sus efectos en la salud e interacciones farmacológicas.

Asimismo, el ACP promueve la estandarización del lenguaje y el intercambio de datos para garantizar la consistencia y la seguridad de los productos fabricados en una cadena de suministro global. El documento señala que los fabricantes de suplementos dietéticos deben garantizar la seguridad y eficacia de sus productos mediante una cadena de suministro segura, una investigación clínica sólida, un etiquetado preciso y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

PIDEN INTEGRAR BASES DE DATOS SOBRE SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

El Colegio Estadounidense de Médicos (ACP) insta a los proveedores de registros médicos electrónicos a integrar bases de datos sobre suplementos dietéticos en sus plataformas, ya que la falta de procedimientos estandarizados para la documentación de suplementos deja a los pacientes vulnerables a posibles efectos adversos derivados de interacciones farmacológicas con suplementos dietéticos.

Asimismo, el ACP apoya la formación de profesionales sanitarios, estudiantes de medicina y pacientes sobre el uso seguro de suplementos dietéticos e insta a los centros sanitarios a implementar procedimientos para recopilar información sobre el uso de suplementos dietéticos por parte de los pacientes, de forma paralela a la recopilación del historial de medicamentos recetados.