Las vacunas contra el neumococo reducen la enfermedad invasiva por cepas resistentes a antibióticos en bebés

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio liderado por el Laboratorio de Referencia de Neumococos del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) revela que las vacunas frente al neumococo reducen la enfermedad invasiva por cepas resistentes a antibióticos en población pediátrica.

La investigación ha caracterizado el papel de las vacunas en la resistencia del neumococo a los tratamientos con antibióticos a nivel pediátrico. Sus conclusiones señalan que las vacunas conjugadas han ayudado a frenar la diseminación de serotipos que resisten al tratamiento y que causan la llamada enfermedad neumocócica invasiva (ENI), que puede generar cuadros graves de meningitis aguda, sepsis o neumonía.

Los resultados de esta investigación, publicados en la revista 'Antimicrobial Agents and Chemotherapy', demuestran que entre 2009 y 2023, los casos de enfermedad neumocócica invasiva descendieron más de un 60 por ciento en población pediátrica de 1 a 4 años, y alrededor de un 50 por ciento en menores de un año.

El equipo del CNM-ISCIII, liderado por la doctora Miriam Domenech y el doctor José Yuste, explica que, pese a los grandes avances logrados en la prevención frente al neumococo en los últimos años, se aprecia un aumento de serotipos de neumococo no incluidos en la vacuna, muchos de ellos también asociados a la resistencia a los antibióticos.

La investigación, que ha analizado la epidemiología de neumococo en población pediátrica destaca el aumento de infecciones causadas por el serotipo 24F, que no está presente en ninguna de las vacunas disponibles actualmente. Además, el estudio ha analizado el impacto de la COVID-19, concluyendo que la pandemia generó un descenso temporal de los casos de enfermedad neumocócica invasiva, incluido los causados por cepas resistentes y debido a las medidas no farmacológicas, seguido de un repunte posterior tras la recuperación de vida social durante la pandemia.

DATOS QUE PERMITIRÁN MEJORAR LAS FUTURAS VACUNAS

Esta investigación, según explican Mirian Domenech y Jose Yuste, permite comprobar la eficacia de la vacunación en la reducción de la carga de enfermedad en población pediátrica. "Los resultados ponen de manifiesto la importancia de la vigilancia microbiológica de la enfermedad neumocócica invasiva, que es fundamental para el análisis de la evolución y distribución de los serotipos del neumococo, tanto los incluidos en la vacuna como los no incluidos", explican los investigadores.

Según añaden, el estudio permite avanzar en la detección y estudio de nuevos serotipos no cubiertos por las vacunas actuales, un aspecto que consideran clave para orientar y mejorar el diseño de futuras vacunas.