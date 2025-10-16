La vacuna recombinante contra el herpes zóster muestra alta eficacia en adultos mayores e inmunocomprometidos

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos) han realizado una simulación de un ensayo clínico para evaluar la eficacia de la vacuna recombinante contra el herpes zóster (RZV), considerando la administración previa de la vacuna viva contra el herpes zóster (ZVL) y la inmunocompetencia.

El estudio reveló que la RZV alcanzó una eficacia vacunal superior al 50% contra cualquier manifestación de herpes zóster (HZ) o culebrilla, tanto en adultos mayores como en adultos inmunodeprimidos. Los resultados sugieren que las personas vacunadas con ZVL deben revacunarse con dos dosis de RZV. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

Los investigadores realizaron dos análisis de una muestra aleatoria de adultos de 65 años o más inscritos en las Partes A, B y D de Medicare con cobertura de pago por servicio entre 2007 y 2019. Los participantes debían tener seis meses de cobertura continua antes de la inscripción al ensayo, no haber presentado reclamos por HZ desde 2007 y no haber recibido vacunación previa con RZV.

El primer análisis midió la efectividad de una o más dosis de RZV frente a ninguna, y el segundo análisis midió la efectividad de dos dosis de RZV frente a una dosis. Entre 3.456.555 individuos únicos evaluados en 12 ensayos emulados en el análisis 1, la eficacia vacunal a 1 año de al menos 1 dosis de RZV fue del 56,1% (IC del 95%, 53,1% a 59,0%) frente a cualquier resultado de HZ. La EV fue similar entre los individuos de 65 a 80 años y entre los individuos inmunocomprometidos e inmunocompetentes.

La eficacia vacunal fue del 51,8% (IC, 44,7% a 57,9%) entre las personas que habían recibido previamente la vacunación con ZVL en comparación con el 57,7% (IC, 54,2% a 60,9%) entre las que no la habían recibido. En el análisis 2, se evaluaron 146.296 personas en 10 ensayos emulados para determinar la eficacia de dos dosis de RZV frente a una. El análisis encontró que la recepción de dos dosis de RZV produjo una eficacia vacunal relativa del 67,9% (IC, 64,2% a 71,3%) contra cualquier resultado de HZ en comparación con una dosis.

Además, el análisis encontró que la segunda dosis es igualmente eficaz si se administra dentro de la ventana recomendada por los CDC o dentro de una ventana extendida después de la primera dosis. Estos hallazgos se pueden utilizar para informar las recomendaciones de los CDC sobre RZV en poblaciones inmunocomprometidas y poblaciones que recibieron previamente ZVL.