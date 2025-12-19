Vacuna contra el VPH: el efecto inesperado que está protegiendo a miles de niñas más allá del cáncer

Archivo - VPH (Virus del Papiloma Humano) Mujer adolescente que muestra un vendaje azul después de recibir la vacuna contra el VPH.Virus Algunas cepas infectan los genitales y pueden causar cáncer de cuello uterino. Concepto de salud de la mujer. - KTSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las niñas vacunadas contra el VPH no solo están bien protegidas contra el cáncer de cuello uterino, sino que también tienen menos probabilidades de desarrollar lesiones precancerosas graves en la vulva y la vagina, en particular si fueron vacunadas antes de los 17 años, según demuestra un nuevo estudio del Instituto Karolinska (Suecia) publicado en 'JAMA Oncology'.

POR QUÉ LA VACUNA CONTRA EL VPH ES CLAVE DESDE EDADES TEMPRANAS

En Suecia, a todos los niños de secundaria se les ofrece la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que protege contra el cáncer de cuello uterino, entre otras afecciones. El VPH puede causar lesiones precancerosas de alto grado y cáncer en diferentes partes del área genital.

Investigadores del Instituto Karolinska han demostrado que la vacuna tetravalente contra el VPH, que protege contra los tipos 6, 11, 16 y 18, puede estar relacionada con un menor riesgo de lesiones de alto grado en la vulva y la vagina.

El estudio se basa en datos de más de 770.000 mujeres nacidas entre 1985 y 1998 que residieron en Suecia entre 2006 y 2022. Los investigadores utilizaron registros sanitarios suecos para realizar un seguimiento de las participantes a lo largo del tiempo. Compararon la incidencia de lesiones de alto grado en la vulva y la vagina en mujeres que habían recibido al menos una dosis de la vacuna contra el VPH y en mujeres que no se habían vacunado.

MÁS ALLÁ DEL CUELLO UTERINO: OTRAS ENFERMEDADES QUE PUEDE PREVENIR

Tras ajustar factores como la edad, la educación, los ingresos y el historial médico materno, los resultados mostraron que el riesgo de estas lesiones graves fue un 37% menor en las mujeres vacunadas que en las no vacunadas. La protección fue mayor en las mujeres vacunadas antes de los 17 años, quienes presentaron un riesgo un 55% menor en comparación con las mujeres no vacunadas.

"Nuestro estudio es el más grande de su tipo que investiga la relación entre la vacunación contra el VPH y enfermedades graves de la vulva y la vagina", detalla la primera autora del estudio, Yunyang Deng, investigadora postdoctoral del Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística del Instituto Karolinska. "Los resultados resaltan la importancia de ofrecer la vacuna contra el VPH a las niñas en una etapa temprana de su vida, antes de que inicien su vida sexual activa".

Los investigadores ahora planean investigar qué tan efectivas son los diferentes tipos de vacunas contra el VPH y cuánto dura la protección.

"También queremos estudiar el efecto de las vacunas en otros cánceres relacionados con el VPH, incluso en los hombres", adelanta Jiayao Lei, profesor asistente del Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística y del Centro para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino del Departamento de Ciencias Clínicas, Intervención y Tecnología del Instituto Karolinska, quien dirigió el estudio.