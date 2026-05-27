H. Universitario Rey Juan Carlos incorpora el TAC 'Philips Areta RT' a su Servicio de Oncología Radioterápica

'Philips Areta RT' En El Hospital Universitario Rey Juan Carlos. - PHILIPS

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Rey Juan Carlos ha incorporado a su Servicio de Oncología Radioterápica el sistema de tomografía computarizada (TAC) 'Philips Areta RT', orientado a optimizar la localización y delimitación de tumores y apoyar el diseño de tratamientos personalizados.

"La incorporación del 'Philips Areta RT' supone un salto tecnológico para nuestro servicio. Nos permite avanzar en una planificación y simulación más personalizada de tratamientos de radioterapia, con el objetivo de seguir mejorando la calidad asistencial y la experiencia de nuestros pacientes", ha destacado la jefa del Servicio de Oncología Radioterápica, Pilar Samper, en la presentación e inauguración oficial del equipo.

Según han explicado desde Philips, el centro situado en Móstoles es el primer hospital público del mundo en instalar este TAC, diseñado específicamente para los flujos de trabajo de planificación y simulación en radioterapia.

"'Areta RT' incorpora una arquitectura de imagen diseñada para radioterapia, con un detector avanzado y reconstrucción basada en inteligencia artificial que contribuyen a una mayor consistencia y calidad de imagen en simulación", ha afirmado la responsable de negocio de Diagnóstico por Imagen de Philips Ibérica, Jimena Lapuerta.

A través de imágenes de alta calidad y consistencia, el sistema facilita la delimitación precisa del volumen a tratar, lo que ayuda a proteger el tejido sano, y apoya la optimización del plan terapéutico, además de contribuir a procesos más eficientes en el día a día del servicio.

El equipo también está diseñado para reducir repeticiones y minimizar artefactos de movimiento, lo que puede agilizar el proceso y evitar exploraciones adicionales. Además, permite adaptar la dosis en simulación de forma individualizada, en función de las características del paciente y la región anatómica.

BENEFICIOS PARA LOS PROFESIONALES

Así, la compañía ha asegurado que su uso contribuye a que los especialistas obtengan mayor fiabilidad para las decisiones de contorneo y planificación, a la vez que la integración de herramientas orientadas a mejorar la reproducibilidad y reducir repeticiones optimiza tiempos y circuitos. Además, el sistema consolida la capacidad del equipo para impulsar actividad clínica y formativa en torno a una tecnología de última generación.

El radiofísico y jefe asociado del Servicio de Oncología Radioterápica del hospital, Ramón Polo Cezón, ha detallado que 'Areta RT' permite "reducir el ruido de imagen, mejorar la detectabilidad de bajo contraste y ajustar de forma individualizada la dosis de radiación en procedimientos de simulación en función del volumen del paciente y la localización anatómica del tumor".

En paralelo, ha valorado sus capacidades orientadas a "minimizar artefactos de movimiento y a reducir la necesidad de repeticiones, favoreciendo una experiencia más fluida para el paciente y una mayor eficiencia del proceso asistencial".

ESPAÑA, MERCADO PRIORITARIO PARA LA INNOVACIÓN

Para Philips, este hito refuerza el papel de España como "mercado prioritario" para impulsar innovación con impacto en entornos asistenciales de alta exigencia. En este sentido, el director general de Philips Ibérica, Miguel de Foronda, ha resaltado la "solidez" del ecosistema sanitario español.

Además, ha reiterado el "compromiso" de la compañía con España, que ha calificado como "referente" para impulsar innovación clínica con impacto real. "Seguimos trabajando junto a los profesionales para acelerar la adopción de tecnologías que apoyen decisiones más precisas y procesos más eficientes", ha señalado.

La directora general asistencial de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Almudena Quintana, ha resaltado la "posición de referencia internacional" en la que sitúa al Hospital Universitario Rey Juan Carlos la instalación del TAC 'Philips Areta RT'.

A su vez, ha puesto en valor el liderazgo que ejerce la sanidad madrileña para incorporar este tipo de innovación, cuyo "mayor valor", a su juicio, es el "impacto directo" que tiene en la vida de los pacientes. "La innovación sin los profesionales, sin las personas que están detrás, cuidando y añadiendo el trato al tratamiento, no serviría de nada", ha añadido.