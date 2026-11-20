Sonsoles Salto y Anxela Soto conquistan los Premios Sanitas MIR y EIR en el 30 aniversario de Fundación Sanitas. - SANITAS

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sonsoles Salto Alejandre, especialista en Medicina Interna y facultativa del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla --realizó su residencia--, ha sido reconocida con el Premio Sanitas MIR 2026, mientras que Anxela Soto Rodríguez, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria de Ourense, ha obtenido el Premio Sanitas EIR.

Fundación Sanitas ha celebrado su 30 aniversario con la entrega de los Premios Sanitas MIR y EIR, una ceremonia que ha servido para conmemorar tres décadas de compromiso con la salud, la formación de los profesionales sanitarios y el impulso de iniciativas con impacto social.

"Este aniversario es una oportunidad para mirar el camino recorrido y, sobre todo, reafirmar nuestro compromiso con el futuro. Durante estas tres décadas, Fundación Sanitas ha trabajado para impulsar una sociedad más saludable, inclusiva y comprometida con el bienestar de las personas, apoyando iniciativas que generan un impacto positivo y duradero", ha señalado Carlos Jaureguizar, presidente de Fundación Sanitas.

La celebración ha coincidido con la 30.ª edición de los Premios Sanitas MIR y la 5.ª edición del Premio Sanitas EIR, unos reconocimientos que reflejan el compromiso histórico de Fundación Sanitas con la excelencia en la formación especializada de médicos y enfermeros.

"Desde hace tres décadas los Premios MIR y, desde hace cinco años los Premios EIR nos permiten conocer trayectorias que destacan no solo por su preparación académica, sino también por su dedicación a los pacientes y su interés por seguir investigando. Reconocer ese esfuerzo es también una forma de apoyar el futuro de nuestra sanidad", ha señalado Yolanda Erburu, vicepresidenta de Fundación Sanitas.

Sonsoles Salto Alejandre, Graduada y doctora en Medicina por la Universidad de Sevilla, obtuvo la calificación cum laude y la mención internacional en su tesis sobre los factores clínicos, inmunológicos y virológicos de gravedad de la COVID-19. Durante su residencia, realizó una estancia con una beca Fulbright en el Transplant and OncologyInfectiousDiseases Center del Hospital Universitario Johns Hopkins, en Estados Unidos. En la actualidad, compagina su actividad asistencial en el Hospital Universitario Virgen del Rocío con la investigación en el Instituto de Biomedicina de Sevilla y el CIBER de Enfermedades Infecciosas, y con la docencia en la Jefatura de Estudios de dicho Hospital y en el Máster de Investigación Biomédica de la Universidad de Sevilla.

En cuanto a los accésits, el primero ha sido otorgado a Daniel Muñoz Barba, especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. El segundo accésit ha recaído en Blanca Díez Sánchez, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid.

En la categoría de Enfermería, la ganadora del Premio Sanitas EIR 2026 ha sido Anxela Soto Rodríguez, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria del Centro de salud A Cuña-Mariñamansa, de Ourense. Este reconocimiento alcanza su quinta edición y pone en valor la formación, la investigación y la labor asistencial de los profesionales de Enfermería durante su especialización.

Nacida en Ourense y graduada en Enfermería por la Universidad de Vigo, Anxela Soto Rodríguez cuenta también con formación en Fisioterapia y un máster en Investigación en Ciencias de la Salud y del Deporte. Su tesis doctoral, calificada con cum laude, abordó una intervención educativa para prevenir enfermedades cardiovasculares en mujeres perimenopáusicas. Además, ha participado en investigaciones relacionadas con la atención enfermera y la diabetes, por las que ha recibido diversos reconocimientos.

Por su parte, el primer accésit del Premio Sanitas EIR ha sido concedido a Ana Lear Claveras, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Las Fuentes Norte de Zaragoza. El segundo accésit ha recaído en Lydia Arana Revenga, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid.

El jurado de ambos premios ha estado compuesto por especialistas en Medicina y Enfermería. Para la valoración se han tenido en cuenta factores como los títulos académicos, las publicaciones científicas, los premios y el doctorado. Un año más, la valoración del tutor ha tenido un peso decisivo en la decisión final.

En esta edición, los Premios Sanitas MIR han recibido 83 candidaturas procedentes de 64 centros sanitarios y correspondientes a 27 especialidades médicas. Por su parte, el Premio Sanitas EIR ha contado con 56 candidaturas de 52 centros y seis especialidades de Enfermería.