Sigue sin haber evidencia clara de que los fármacos a base de cannabis alivien el dolor neuropático crónico

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

No hay evidencia clara de que los medicamentos basados ​​en cannabis proporcionen alivio del dolor neuropático crónico, según una revisión ‘Cochrane’ actualizada realizada por expertos de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania).

El dolor neuropático crónico se debe a daño nervioso. Los medicamentos existentes solo ayudan a una minoría de pacientes, lo que impulsa el interés en alternativas, como los medicamentos a base de cannabis. Estos pueden incluir cannabis medicinal o ingredientes aislados de la planta de cannabis, como el tetrahidrocannabinol (THC), que se administran por inhalación, aerosoles bucales, comprimidos, cremas y parches cutáneos.

Para este nuevo trabajo, los investigadores revisaron 21 ensayos clínicos en los que participaron más de 2.100 adultos y compararon medicamentos a base de cannabis con placebo durante períodos de dos a 26 semanas.

Los medicamentos a base de cannabis se agruparon en tres tipos: productos que contienen principalmente THC, el componente psicoactivo del cannabis; productos que contienen principalmente cannabidiol (CBD), un compuesto no intoxicante; y productos equilibrados de THC/CBD, que contienen cantidades similares de ambos.

La revisión no encontró evidencia de alta calidad de que los medicamentos a base de cannabis reduzcan el dolor neuropático más que el placebo en los tres tipos de medicamentos. Si bien los pacientes que usaron productos con THC y CBD informaron algunas pequeñas mejoras, estos cambios no fueron lo suficientemente significativos como para considerarse clínicamente significativos.

MAS MAREOS Y SOMNOLENCIA

La notificación de eventos adversos no fue uniforme en los ensayos incluidos, por lo que la certeza sobre los efectos secundarios fue baja o muy baja en todos los tipos de medicamentos a base de cannabis. Los productos con THC se asociaron con un aumento de síntomas como mareos y somnolencia, con un posible aumento en el número de personas que abandonaron los ensayos debido a los efectos secundarios.

“Necesitamos estudios más amplios y bien diseñados, con una duración de tratamiento de al menos 12 semanas, que incluyan a personas con enfermedades físicas y mentales comórbidas para comprender plenamente los beneficios y los daños de los medicamentos a base de cannabis”, apunta Winfried Häuser, médico clínico y autor principal de la Universidad Técnica de Múnich y del Centro Médico de Medicina del Dolor y Salud Mental de Saarbrücken. “Actualmente, la calidad de la mayoría de los ensayos es demasiado baja para extraer conclusiones definitivas”.

Los autores concluyen que la evidencia sigue siendo débil e incierta, lo que subraya la necesidad de una investigación de mayor calidad antes de que se puedan recomendar medicamentos basados ​​en cannabis para el dolor neuropático crónico.