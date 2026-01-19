Sigue sin haber evidencia clara de que los fármacos a base de cannabis alivien el dolor neuropático crónico

Archivo - Mujer consumiendo medicamento a base de cannabis para tratar la ansiedad. - ISTOCK - Archivo
MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
No hay evidencia clara de que los medicamentos basados en cannabis proporcionen alivio del dolor neuropático crónico, según una revisión ‘Cochrane’ actualizada realizada por expertos de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania).
El dolor neuropático crónico se debe a daño nervioso. Los medicamentos existentes solo ayudan a una minoría de pacientes, lo que impulsa el interés en alternativas, como los medicamentos a base de cannabis. Estos pueden incluir cannabis medicinal o ingredientes aislados de la planta de cannabis, como el tetrahidrocannabinol (THC), que se administran por inhalación, aerosoles bucales, comprimidos, cremas y parches cutáneos.
Para este nuevo trabajo, los investigadores revisaron 21 ensayos clínicos en los que participaron más de 2.100 adultos y compararon medicamentos a base de cannabis con placebo durante períodos de dos a 26 semanas.
Los medicamentos a base de cannabis se agruparon en tres tipos: productos que contienen principalmente THC, el componente psicoactivo del cannabis; productos que contienen principalmente cannabidiol (CBD), un compuesto no intoxicante; y productos equilibrados de THC/CBD, que contienen cantidades similares de ambos.
La revisión no encontró evidencia de alta calidad de que los medicamentos a base de cannabis reduzcan el dolor neuropático más que el placebo en los tres tipos de medicamentos. Si bien los pacientes que usaron productos con THC y CBD informaron algunas pequeñas mejoras, estos cambios no fueron lo suficientemente significativos como para considerarse clínicamente significativos.
MAS MAREOS Y SOMNOLENCIA
La notificación de eventos adversos no fue uniforme en los ensayos incluidos, por lo que la certeza sobre los efectos secundarios fue baja o muy baja en todos los tipos de medicamentos a base de cannabis. Los productos con THC se asociaron con un aumento de síntomas como mareos y somnolencia, con un posible aumento en el número de personas que abandonaron los ensayos debido a los efectos secundarios.
“Necesitamos estudios más amplios y bien diseñados, con una duración de tratamiento de al menos 12 semanas, que incluyan a personas con enfermedades físicas y mentales comórbidas para comprender plenamente los beneficios y los daños de los medicamentos a base de cannabis”, apunta Winfried Häuser, médico clínico y autor principal de la Universidad Técnica de Múnich y del Centro Médico de Medicina del Dolor y Salud Mental de Saarbrücken. “Actualmente, la calidad de la mayoría de los ensayos es demasiado baja para extraer conclusiones definitivas”.
Los autores concluyen que la evidencia sigue siendo débil e incierta, lo que subraya la necesidad de una investigación de mayor calidad antes de que se puedan recomendar medicamentos basados en cannabis para el dolor neuropático crónico.